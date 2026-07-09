Hatay’da insanlık tarihini kökten değiştiren keşif! Türkiye’nin ilk defa bulundu: Mağaradan çıkan kemikler ezber bozduracak!

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Araştırma sonuçlarına göre; Neandertaller ve modern insanlar yalnızca aynı coğrafyada yaşamamış, aynı zamanda benzer taş alet üretim teknikleri kullanmış, aynı doğal kaynaklardan yararlanmış ve ortak yaşam stratejileri geliştirmiş olabilir. Bilim insanları, her iki grubun da besin değeri bulunmayan belirli bir deniz kabuğu türünü topladığını belirterek bunun, estetik veya sembolik davranışların da paylaşılmış olabileceğine işaret ettiğini ifade ediyor.