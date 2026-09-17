Hatay'da bağ bozumu heyecanı başladı: 50 bin hektar alanda 85 bin ton üzüm rekoltesi bekleniyor!

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"Üzüm üretimi şehrimiz ve ülkemiz açısından önemli noktadadır. Bereketli topraklarımızda 2025'te yaklaşık 50 bin dekarlık alanda 84 bin 477 ton üzüm hasadı gerçekleştirmiştik. Bu yıl yine yaklaşık 50 bin dekarlık sahada 85 bin ton üzüm rekoltesi bekliyoruz. Bu 85 bin ton üzüm rekoltesinin, yaklaşık 81 bin tonu da inşallah Hassa ilçemizde gerçekleşecektir."