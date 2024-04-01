Hasan Akgün 7 kez üst üste Büyükçekmece Belediye Başkanı seçildi!

"Operasyon gören arkadaşlarımız bu şehrin kalkınmasına büyük katkı sağlayan, İstanbul’un en yetişmiş belediyecilerinden birileridir. Ne yaparsanız yapın doğru bir tanedir, iki tane değildir. Biz doğru yolda yürümeye devam edeceğiz. Bu kadar yerel seçimlerde devletin bütün kurum ve kuruluşlarını seferber etmenin Türk demokrasisine hiçbir faydası olmadığını, zarar verdiğini hatta bize puan kazandırdığını aldığımız sonuçlardan gördük. Sonuç Büyük İstanbul halkı, Büyükçekmece ailemiz, 86 milyonluk Türkiye bugün iktidara ‘dur’ demiştir ve tek başına sahaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi ve diğerleri halkımız bir yeni misyon yüklemiştir. Bunu hem biz çok iyi bileceğiz hem de iktidar bunu iyi anlaması lazım. Bu saatten sonra görev bizde, sorumluluk bizde. Ülkenin geleceğini biz üstleneceğiz. Ülkemize, milletimize, memleketimize, Büyükçekmece ailemize ve tüm yarışa çıkmış kazanmış arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemize, milletimize, memleketimize hayırlı işler yapacağımıza inanıyorum. Birlikte tam gaz, tam yol ileri devam edeceğiz."