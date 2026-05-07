Hantavirüs nedir? Hantavirüs nasıl bulaşır? Hantavirüs belirtileri nelerdir? Hantavirüs nerede görüldü?
Dünya Sağlık Örgütü, Arjantin’den Yeşil Burun Adaları’na doğru seyir halinde olan bir yolcu gemisinde hantavirüs şüphesi üzerine teyakkuza geçildi. Hantavirüs, nadir görülmesine rağmen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen viral enfeksiyonlar arasında yer alıyor. Grip gibi başlayan belirtilerle ortaya çıkan hastalık, ilerleyen süreçte akciğerleri etkileyerek solunum problemlerine neden olabiliyor. Özellikle kemirgenlerle temas sonucu bulaşan bu virüs, erken dönemde fark edilmediğinde ağır tablolar oluşturabiliyor. Peki Hantavirüs nedir? Hantavirüs Nasıl bulaşır? Hantavirüs Belirtileri nelerdir? İşte yanıtı...
Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.
Virüsün insanlarda belirtileri genellikle maruz kalmadan 1 ila 6 hafta sonra başlarken, bunlar, tipik olarak ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, karın ağrısı, mide bulantısı veya kusma gibi gastrointestinal semptomları içeriyor. Hantavirüs enfeksiyonunun erken teşhisi zor olduğu bilinirken, erken belirtilerin grip, Kovid-19, dang humması veya sepsis gibi diğer ateşli veya solunum yolu hastalıklarında da sıkça görüldüğü belirtiliyor.
Hantavirüs enfeksiyonu, ciddi hastalıklara, çeşitli rahatsızlıklara ve ölüme de neden olabiliyor. Amerika kıtasında hantavirüsler, vaka ölüm oranı yüzde 50'ye varan ve ciddi bir solunum yolu hastalığı olan hantavirüs kardiyopulmoner sendromuna (HCPS) neden olabilirken, Güney Amerika'da görülen ve temas yoluyla insandan insana bulaşmasının sınırlı olduğu belgelenen Andes virüsü, bir hantavirüs türü olarak biliniyor. Avrupa ve Asya'da ise hantavirüsler, böbrek sendromlu hemorajik ateşe (HFRS) neden olabiliyor.
Hantavirüs enfeksiyonları dünya genelinde nispeten nadir olarak görülüyor. Virüs, Asya ve Avrupa'da yüzde 1-15, Amerika kıtasında ise yüzde 50'ye varan bir ölüm oranıyla ilişkilendiriliyor. Dünya genelinde her yıl 10 bin ila 100 binden fazla enfeksiyonun meydana geldiği tahmin edilirken, hantavirüsle ilgili en büyük yükün Asya ve Avrupa'da olduğu ifade ediliyor. Özellikle Çin ve Güney Kore'de olmak üzere Doğu Asya'da her yıl binlerce HFRS vakası tespit ediliyor ancak son yıllarda görülme sıklığının azaldığı kaydediliyor.
DSÖ, virüsün genom dizileme çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi. Hantavirüs hastalıklarını iyileştiren spesifik bir tedavi olmamakla birlikte, erken dönemde destekleyici tıbbi bakımın, hayatta kalma oranını artırmak için çok önemli olduğu biliniyor.