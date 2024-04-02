HANGİ DUALAR OKUNUR 🙏🏻📿Kadir gecesinde edilen dualar kabul olur mu? Kadir gecesi duası Allahümme İnneke Afüvvün
Kadir Gecesi’ne özel olarak indirilmiş olan Kadir Suresi dışında bu mübarek gecede okunacak başka duaların olup olmadığı, hangi duaların okunacağı merak ediliyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Kadir Gecesi'nde okunacak duaları derledik. Peki, Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur? Kadir gecesi edilen dualar kabul olur mu? Kadir gecesi duası Allahümme İnneke Afüvvün Arapça ve Türkçe okunuşu…
• 02 Nisan 2024 - 15:22 • Son Güncelleme:
• 02 Nisan 2024 - 15:22 • Son Güncelleme: