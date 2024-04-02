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HANGİ DUALAR OKUNUR 🙏🏻📿Kadir gecesinde edilen dualar kabul olur mu? Kadir gecesi duası Allahümme İnneke Afüvvün

Kadir Gecesi’ne özel olarak indirilmiş olan Kadir Suresi dışında bu mübarek gecede okunacak başka duaların olup olmadığı, hangi duaların okunacağı merak ediliyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Kadir Gecesi'nde okunacak duaları derledik. Peki, Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur? Kadir gecesi edilen dualar kabul olur mu? Kadir gecesi duası Allahümme İnneke Afüvvün Arapça ve Türkçe okunuşu…

• 02 Nisan 2024 - 15:22 • Son Güncelleme:
• 02 Nisan 2024 - 15:22 • Son Güncelleme:
1 HANGİ DUALAR OKUNUR 🙏🏻📿Kadir gecesinde edilen dualar kabul olur mu Kadir gecesi duası Allahümme İnneke Afüvvün

Ramazanın son 10 gününde olan, bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecesi'nde hangi duaların okunacağına yönelik araştırmalar arttı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) Kur'an, Allah tarafından Cebrail aracılığı ile vahyedilmeye başlandığı gecedir. Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi duası ile Kadir Gecesinde okunacak dualar sorgulanıyor. Peki, kadir gecesinde okunan dualar kabul olur mu? İşte Kadir Gecesi duaları

2 KADİR GECESİNDE HANGİ DUALAR OKUNUR

KADİR GECESİNDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Kadir Gecesi'nde Yasin, Tebareke, Amme, Kadir Suresi ve İnşirah Suresi okumak faydalıdır. Bugün Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler arasında yer alan sure okumak önem verilen ve en çok yapılan ibadetlerden birisidir.

Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre;

-Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?

Şöyle buyurdu:

– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni. (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

3 HANGİ DUALAR OKUNUR 🙏🏻📿Kadir gecesinde edilen dualar kabul olur mu Kadir gecesi duası Allahümme İnneke Afüvvün

Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir. Kadir Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Kadir Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

4 KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR

KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR

Kur’ân-ı Kerîm’de mevcud olan duâlardan birkaçının meâl-i şerifleri şunlardır:

1 - “Ey Rabbimiz! Sen amellerimizi fazl u kereminle kabul buyur. Şüphe yok ki, dâimâ düâlarımızı işiten, niyetlerimizi bilen Şensin.”

2 - “Ey Râb! Dinledik, itaat ettik, mağfiretini niyâz ederiz.”

3 - “Ey Rabbimiz î Bize dünyâda da, âhirette de iyilik, güzellik ve düzenlik ver. Bizi ateş azâbından koru.”

4 “Ey Rabbimiz! Bu beldeyi bütün âfetlerden emin kıl. Ahalisinden, Allah’a ve âhiret gününe imân edenleri birtakım meyve ve mahsullerle rızıklandır.”

5 - “Ey Rabbimiz ! Bizi doğru yola kavuşturduktan sonra, kalbleri- mizi kaydırma. Bize kendi tarafından rahmet ihsân eyle. Şüphesiz herkesin murâdını veren Şensin.”

6 - “Ey Ulu Tanrımız! Şayet unutursak veya hatâ edersek, yaptığımız günahlardan dolayı bizi muâhaze etme.”

5 HANGİ DUALAR OKUNUR 🙏🏻📿Kadir gecesinde edilen dualar kabul olur mu Kadir gecesi duası Allahümme İnneke Afüvvün

7 - “Ey Rabbimiz! Bizden evvelki ümmetlere yüklettiğin gibi bize ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Çekemiyeceğimiz yükü taşıtma; bizi affet; bizi esirge. Mevlâmız, yardımcımız Şensin. Kâfirlere (Seni tanımıyan- lara) karşı bize yardım et.”

8 - “Ey Rabbimiz! Bize indirdiğin Kitâb’a îmân ettik. Peygambere tâbî olduk. Artık bizi, birliğini ve peygamberleri tanıyan şâhidlerle beraber yaz.” (1) Kur’ân-ı Kerîm, Bakare, Âl-i İmrân, A’râf, Îbrâhîm sûreleri. 

9 - “Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl (Bize metanet ve sebat ver); kâfirlere karşı bize yardım et.”

10 - “Ey Rabbimiz! Peygamberlerin vasıtasiyle va’d buyurduğun şeyleri bize ihsân et. Kıyamet Günü bizi rüsvây etme. Şüphe yok ki Sen vadinden aslâ hulf etmezsin.”

11 - “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulm ettik. Eğer bizi bağışlamaz, esirgemezsen biz her halde büyük zarar ve ziyan görenlerden oluruz.”

12 - “Ey Rabbimiz! Dünyada da âhirette de bize iyilik yaz. Akıbetimizi hayır eyle. Şüphesiz Sana döndük, gösterdiğin yolu tuttuk.”

6 HANGİ DUALAR OKUNUR 🙏🏻📿Kadir gecesinde edilen dualar kabul olur mu Kadir gecesi duası Allahümme İnneke Afüvvün

13 - “Yâ Râb! Beni de, zürriyetimi de, namazı dosdoğru kılanlardan yap, düâlarımı da kabûl buyur.”

14 - “Ey Rabbimiz! Kıyâmette Hesap Dîvânı kurulduğu zaman, beni, anamı, babamı ve bütün mü’minleri mağfiret buyur; günahlarımızı affet.” Resûl-i Ekrem sallâ’llâhü aleyhi ve sellem Efendimizin muhtelif zamanlarda, ümmetini tâlim için îrâd buyurdukları özlü duâlardan mealler:

1 - “İlâhî! Bütün işlerimizi hayırla neticelendir. Dünyâ musibetlerinden ve âhiret azâbmdan bizi koru.”

2 - “İlâhî! Bildiğim ve bilmediğim hayırların hepsini Senden isterim.”

3 - “İlâhî! İhsân etmekte olduğun nimetinin elimden gitmesinden, âfiyetin değişmesinden, ansızın karşılaşacağım mûsibetten Sana sığınırım. Beni bunlardan muhafaza buyur.”

4 - “İlâhî! İşlerimi bir an bile bana bırakma. Verdiğin iyi şeyleri benden alma.”

5 - “İlâhî! Şekl ü Suretimi nasıl güzel yaratmışsan, ahlâkımı da güzelleştir.”

6 - İlâhî! Dînim ve dünyam için, ehlim ve mâlim için Sen’den afiyet dilerim.

7 - İlâhî! Bana öğrettiğin bilgilerle beni faydalandır. Bana fayda sağlayacak şeyleri öğret, ilmini artır.”

8 - “Allah’ım! Yoksulluktan, hor ve hakir olmaktan, zulmetmekten ve zulme uğramaktan Sana sığınırım.”

7 HANGİ DUALAR OKUNUR 🙏🏻📿Kadir gecesinde edilen dualar kabul olur mu Kadir gecesi duası Allahümme İnneke Afüvvün

9 - İlâhî! Vücûdumda, kulağımda, gözlerimde bana devamlı afiyet ver.”

10 - “İlâhî! Geleceğinden korkulan herhangi bir musibetin tasasını çekmekten, zarardan, acizden, tenbellikten, cimrilikten, korkaklıktan Sana sığınırım.” (2) Mişkâtü’l-Mesâ’bîh, Hısnü’l-Hasîn, Ezkârü’n-Nevevî el-Hızhü’I-A’zâm, Kenzü’l- Ummâl.

11 - “İlâhî! Hâlâl mal ver; haramdan uzak kıl. Kendinden başkasına muhtaç etme.”

12 -. “İlâhî! Beni ilimde zengin kıl. Hilm ile beze, takva ile şereflendir; âfiyetle süsle/’

13 - “İlâhî! Fena huylardan, fena âmellerden, nefsânî arzulardan, maddî ve manevî hastalıklardan Sana sığınırım.”

14 -“İlâhî! Bana sıhhat, iffet, emânet, güzel huy ihsân buyur. Kötü huylardan ve kötü arzulardan, din ve dünyaya zarar verecek herşey- den Sana sığınırım. Bunlardan beni uzak kıl.”

8 HANGİ DUALAR OKUNUR 🙏🏻📿Kadir gecesinde edilen dualar kabul olur mu Kadir gecesi duası Allahümme İnneke Afüvvün

15 - “İlâhî! Faydasız ilimden, hâlis olmayan âmelden, kabûl olunmayacak düâdan Sana sığınırım.”

16 -* “İlâhî! İşlerimi korumaya yarayan dînimi, medâr-ı maişetim olan dünyâmı, ebedî hayâtı muhtevi olan âhiretimi islâh et.”

17 - “İlâhî! Ümmetimin işlerinden bir vazifeye tâyin olunup da onlara haşin muamele edenleri müşkilâta uğrat. Ümmetimin işlerinden birine vâli tâyin olunup da onlara mülâyemet ve sühûlet gösterenlere Sen de rıfk ile muâmele et.”

18 - “İlâhî! Herşeyde Senden sebat, doğru sözlü lisan, temiz bir kalb isterim.”

19 - “Ey Rabbimiz! Bize hakkı hak olarak göster. Ve hak yolunda yürümeye muvaffak kıl. Bâtılı da bâtıl göster. Ondan uzak olmayı mü* yesser kıl.”

20 - “Yâ Rabbi! Bize hakâyık-ı eşyayı olduğu gibi göster.” (H, Hüsnü ERDEM - «Berat Gecesi Hakkında Bir Tetkik», 1959)