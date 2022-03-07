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GüzellerHande Doğandemir, kilo eleştirilerine isyan etti: Çok acımasız buluyorum...
HaberlerGüzeller Haberleri Hande Doğandemir, kilo eleştirilerine isyan etti: Çok acımasız buluyorum...
• 07 Mart 2022 - 11:20 • Son Güncelleme:

Hande Doğandemir, kilo eleştirilerine isyan etti: Çok acımasız buluyorum...

Dijital sanat’ akımına Hande Doğandemir de dahil oldu. Ünlü oyuncu, bir magazin dergisine verdiği röportajda çektiği fotoğraflarla bir NFT serisi çıkaracağını açıkladı.

• 07 Mart 2022 - 11:20 • Son Güncelleme:
1Hande Doğandemir, kilo eleştirilerine isyan etti: Çok acımasız buluyorum...
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Hande Doğandemir, yeni projelerini Gardırop Magazin dergisinin yeni sayısına açıkladı. “Senaryosundan çok etkilendiğim ve merakla beklediğim bir bağımsız filmim var. Prensipte anlaştık. İnşallah yaza doğru onun seti başlayacak” diyen ünlü oyuncu, diğer projeleri arasında bir ‘dijital sanat’ işinin de yer aldığını söyledi:

2Hande Doğandemir, kilo eleştirilerine isyan etti: Çok acımasız buluyorum...

“Çektiğim fotoğraflarla bir NFT serisi çıkarmak üzereyim. Bu da beni heyecanlandırıyor.”

3KORKUTUCU BİR DÜNYA

KORKUTUCU BİR DÜNYA

Doğandemir, “Metaverse gibi teknolojik gelişmeler sana ne hissettiriyor?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Anlamaya çalışıyorum açıkçası. Henüz tam olarak algılayamadığım bir dünya var orada. Biraz korkutucu geliyor. Yakında gözümüzde bir gözlükle koltuğumuzdan kalkmadan yaşayacağız gibi.”

4KİLO ALDIYSAN LİNÇ EDİLİYORSUN

KİLO ALDIYSAN LİNÇ EDİLİYORSUN

Bir dönem “kilo aldı” haberleriyle gündemde olan Hande Doğandemir, dergideki röportajında “güzellik ve beden algısı” hakkında şöyle konuştu:

5Hande Doğandemir, kilo eleştirilerine isyan etti: Çok acımasız buluyorum...

“Sırf üzerinden kazanç elde etmek için dayatılan tüm algı yöntemlerini çok zalimce buluyorum. Zayıf ve güzel olmanın ‘değerli’ olmakla eş tutulduğu bir düzende yaşamak beni çok incitiyor.

6Hande Doğandemir, kilo eleştirilerine isyan etti: Çok acımasız buluyorum...

Mesela bir oyuncu olarak yeterince zayıf ve güzel değilsen, ne yeteneğinin ne yaptığın işlerin bir kıymeti oluyor. Bunu çok acımasız buluyorum. Kilo aldıysan ya da çok zayıfsan, saçlarında beyazların varsa veya cildin yeterince pürüzsüz değilse linç ediliyorsun.” (Hürriyet)

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