• 07 Mart 2022 - 11:20 • Son Güncelleme:
Hande Doğandemir, kilo eleştirilerine isyan etti: Çok acımasız buluyorum...
‘Dijital sanat’ akımına Hande Doğandemir de dahil oldu. Ünlü oyuncu, bir magazin dergisine verdiği röportajda çektiği fotoğraflarla bir NFT serisi çıkaracağını açıkladı.
• 07 Mart 2022 - 11:20 • Son Güncelleme:
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Hande Doğandemir, yeni projelerini Gardırop Magazin dergisinin yeni sayısına açıkladı. “Senaryosundan çok etkilendiğim ve merakla beklediğim bir bağımsız filmim var. Prensipte anlaştık. İnşallah yaza doğru onun seti başlayacak” diyen ünlü oyuncu, diğer projeleri arasında bir ‘dijital sanat’ işinin de yer aldığını söyledi:
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“Çektiğim fotoğraflarla bir NFT serisi çıkarmak üzereyim. Bu da beni heyecanlandırıyor.”
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KORKUTUCU BİR DÜNYA
Doğandemir, “Metaverse gibi teknolojik gelişmeler sana ne hissettiriyor?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Anlamaya çalışıyorum açıkçası. Henüz tam olarak algılayamadığım bir dünya var orada. Biraz korkutucu geliyor. Yakında gözümüzde bir gözlükle koltuğumuzdan kalkmadan yaşayacağız gibi.”
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