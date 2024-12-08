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Hama'da rejimden geriye tanklar kaldı

Suriye'de muhalif grupların Esad rejiminden aldığı Hama'da hangarlarda ve yollarda geriye kalan tanklar ve çoklu roket atarlar dikkat çekiyor.

• 08 Aralık 2024 - 12:49 • Son Güncelleme:
• 08 Aralık 2024 - 12:49 • Son Güncelleme:
1Hamada rejimden geriye tanklar kaldı

Suriye'de muhalif grupların Esad rejimine bağlı güçlerle çatışmasının ardından kısmen kontrolü sağladığı Hama'da ilerleyiş Şam'a ulaştı.

2Hamada rejimden geriye tanklar kaldı

Hama kent merkezinde coşkulu kutlamalar yaşanırken, İdlib ve Hama'yı birbirine bağlayan M-4 karayoluysa rejimden geriye; tanklar, çoklu roket atarlar ve askeri kamyonetler kaldı.

3Hamada rejimden geriye tanklar kaldı

Hangarlarda bulunan ve yollarda terk edilmiş halde olan çoklu roket atarlar ve tanklar meraklı insanların ilgi odağı oldu.

4Hamada rejimden geriye tanklar kaldı

Araçların önümüzdeki günlerde İdlib'e taşınacağı öğrenildi.

5Hamada rejimden geriye tanklar kaldı

Muhalifler, rejime karşı kendi tanklarıyla savaşacaklarını belirterek, “Şuan Hama bölgesinde tüm yerleri kontrol altına aldık."

6Hamada rejimden geriye tanklar kaldı

"Gördüğünüz gibi bu tankları da Esad rejiminden ganimet olarak aldık."

7Hamada rejimden geriye tanklar kaldı

"Bizim için ilginç olan ganimetlerin mayın döşenmemiş olması. Kapılara EYP döşüyorlardı."

8Hamada rejimden geriye tanklar kaldı

"Hiç birinin anahtarlarını dahi almamışlar. "

9Hamada rejimden geriye tanklar kaldı

"Biz bu ganimetlerle onlara karşı savaşmayı devam ediyoruz” dedi.

10Hamada rejimden geriye tanklar kaldı
11Hamada rejimden geriye tanklar kaldı
12Hamada rejimden geriye tanklar kaldı