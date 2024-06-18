Halk plajlarında ücret mesaisi! Hepsi teker teker mercek altına alındı

ÖZHASEKİ: SAYILARI ARTACAK
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda, sahillerdeki işgalcilerin sıkı takipçisi olacaklarını açıklamıştı. Hürriyet’in de manşetine taşıdığı açıklamalarında Özhaseki şöyle demişti: “Yani bir koy bulmuşlar. 3-4 kişi çökmüş oraya, büfemsi bir şey koymuş. Ufak tefek bir şey satıyor ama bir şezlonga git otur, bak kaç lira istiyor. Kimsenin hukuk dışı iş yapmasına müsaade etmeyeceğiz, gözyaşlarına bakmayacağız. Oraları bunlardan temizleyeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanımızla konuştuk, halk plajları açacaklar. Bizim tüm Türkiye’deki kıyılara bakan MÜÇEV adında bir kuruluşumuz var. Sahillerde sorumlu olduğu yerleri işletecek.”
567 MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJ
Öte yandan Özhaseki, Türkiye’de Mavi Bayrak ödüllü plaj sayısının 567’ye çıktığını açıkladı. Bakan Özhaseki, yazılı açıklama ile Mavi Bayrak’ta 567 plaj ile İspanya ve Yunanistan’ın ardından en temiz denizlere sahip 3’üncü ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Özhaseki, 2002 yılında Mavi Bayrak ödüllü plaj sayısının 140 olduğunu belirterek “567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yat Mavi Bayrak aldı. Hedefimiz bayrak sayısında dünya birinciliği” ifadelerini kullandı.