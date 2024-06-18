Halk plajlarında ücret mesaisi! Hepsi teker teker mercek altına alındı

KUMDA OTURMAK BİTTİ

Kahramanmaraş’tan Kuşadası’na tatile gelen Coşkun Kale, “Hizmeti çok güzel gördüm. Plajların temizliği, şezlong ve şemsiyeler halka hizmet için ücretsiz. Sadece ben değil herkes çok memnun. İşte belediyecilik bu, belediye ve yetkililere teşekkür ediyorum” dedi. Tatilci Ebru Kalkan “Milas’tan geldik, şezlonglara ücret ödemedik, çok teşekkür ederiz” derken eşi Nuh Kalkan ise “Şezlongların ücretsiz olması güzel ama en azından 20 ya da 30 TL alınması lazım. Şezlongların toplanmasında, temizliğinde ve korunmasında emeği olan insanlar var. Temiz tutulması ve korunması konusunda da insanların uyarılması lazım diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



İzmir’den gelen Yücel Mani de “Her sene ailecek geldiğimiz yer Kuşadası. Her sene şezlonglar ücretli olduğu için kumsala oturuyorduk. Ama bu sene yapılan çalışmalarla belediyenin şezlongları ücretsiz yaptığını duyduk, geldik, gördük” diye konuştu.