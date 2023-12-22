Hakim savcı atamaları Aralık 2023 | HSK kararnamesi 2023 listesi merak ediliyor! Yeni hakım savcı atamaları listesine göre hangi savcı ve hakim nereye atandı?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, 2023 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesi kapsamında, 506 hakim ve savcının görev yeri değişti. Daire, kararname çalışmalarını tamamlayarak, Kurulun internet sitesinden ilan etti. Buna göre, adli yargıda 480, idari yargıda 26 olmak üzere toplam 506 hakim ve savcının mazeretleri kapsamında görev yerleri değişti. HSK kararnamesi 2023 listesine göre hangi savcı ve hakim nereye atandı? İşte HSK kararnamesi 2023 listesi…