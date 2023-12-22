Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemHakim savcı atamaları Aralık 2023 | HSK kararnamesi 2023 listesi merak ediliyor! Yeni hakım savcı atamaları listesine göre hangi savcı ve hakim nereye atandı?
HaberlerGündem Haberleri Hakim savcı atamaları Aralık 2023 | HSK kararnamesi 2023 listesi merak ediliyor! Yeni hakım savcı atamaları listesine göre hangi savcı ve hakim nereye atandı?
ABONE OL

Hakim savcı atamaları Aralık 2023 | HSK kararnamesi 2023 listesi merak ediliyor! Yeni hakım savcı atamaları listesine göre hangi savcı ve hakim nereye atandı?

HSK kararnamesi yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi tamamlandı. Kararname ile 506 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Hakim savcı atamaları Aralık 2023 listesi ise sorgulanmaya başlandı. Peki, Yeni hakım savcı atamaları listesine göre hangi savcı ve hakim nereye atandı? İşte HSK kararnamesi 2023 listesi…

• 22 Aralık 2023 - 13:03 • Son Güncelleme:
• 22 Aralık 2023 - 13:03 • Son Güncelleme:
1Hakim savcı atamaları Aralık 2023 | HSK kararnamesi 2023 listesi merak ediliyor Yeni hakım savcı atamaları listesine göre hangi savcı ve hakim nereye atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, 2023 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesi kapsamında, 506 hakim ve savcının görev yeri değişti. Daire, kararname çalışmalarını tamamlayarak, Kurulun internet sitesinden ilan etti. Buna göre, adli yargıda 480, idari yargıda 26 olmak üzere toplam 506 hakim ve savcının mazeretleri kapsamında görev yerleri değişti. HSK kararnamesi 2023 listesine göre hangi savcı ve hakim nereye atandı? İşte HSK kararnamesi 2023 listesi…

2HSK KARARNAMESİ 2023 LİSTESİ

HSK KARARNAMESİ 2023 LİSTESİ

Kararname kapsamında, adli yargıda Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.

3Hakim savcı atamaları Aralık 2023 | HSK kararnamesi 2023 listesi merak ediliyor Yeni hakım savcı atamaları listesine göre hangi savcı ve hakim nereye atandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Tayyip Özdurmaz Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Aysel Gökçe İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına,

4Hakim savcı atamaları Aralık 2023 | HSK kararnamesi 2023 listesi merak ediliyor Yeni hakım savcı atamaları listesine göre hangi savcı ve hakim nereye atandı

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ziyaeddin Mümtaz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Yılmaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Reyhan Yaman Bakırköy hakimliğine atandı.

5Hakim savcı atamaları Aralık 2023 | HSK kararnamesi 2023 listesi merak ediliyor Yeni hakım savcı atamaları listesine göre hangi savcı ve hakim nereye atandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mesut Erdinç Bayhan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına,

6Hakim savcı atamaları Aralık 2023 | HSK kararnamesi 2023 listesi merak ediliyor Yeni hakım savcı atamaları listesine göre hangi savcı ve hakim nereye atandı

daha önce İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevinde de bulunan Okan Bato ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığından Erzincan Cumhuriyet Savcılığına görevlendirildi.

7Hakim savcı atamaları Aralık 2023 | HSK kararnamesi 2023 listesi merak ediliyor Yeni hakım savcı atamaları listesine göre hangi savcı ve hakim nereye atandı

Ankara Cumhuriyet savcıları Melih Aladağ ile Şenol Taşkale de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu.

8Hakim savcı atamaları Aralık 2023 | HSK kararnamesi 2023 listesi merak ediliyor Yeni hakım savcı atamaları listesine göre hangi savcı ve hakim nereye atandı

İdari yargıda ise Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Ferhat Metin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine getirildi.

9ADALET BAKANI TUNÇTAN HAYIRLI OLSUN MESAJI

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.