Hakim savcı atamaları Aralık 2023 | HSK kararnamesi 2023 listesi merak ediliyor! Yeni hakım savcı atamaları listesine göre hangi savcı ve hakim nereye atandı?
HSK kararnamesi yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi tamamlandı. Kararname ile 506 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Hakim savcı atamaları Aralık 2023 listesi ise sorgulanmaya başlandı. Peki, Yeni hakım savcı atamaları listesine göre hangi savcı ve hakim nereye atandı? İşte HSK kararnamesi 2023 listesi…
• 22 Aralık 2023 - 13:03 • Son Güncelleme:
• 22 Aralık 2023 - 13:03 • Son Güncelleme: