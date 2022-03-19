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MagazinHailey Baldwin kahvaltı sırasında felç benzeri belirtileri göstermişti! Justin Bieber'dan açıklama
HaberlerMagazin Haberleri Hailey Baldwin kahvaltı sırasında felç benzeri belirtileri göstermişti! Justin Bieber'dan açıklama
• 19 Mart 2022 - 13:29 • Son Güncelleme:

Hailey Baldwin kahvaltı sırasında felç benzeri belirtileri göstermişti! Justin Bieber'dan açıklama

Ünlü çift Hailey Baldwin (24) ile Kanadalı popçu Justin Bieber (27), evliliklerinde üçüncü yılı geride bıraktı. Geçtiğimiz günlerde Hailey Baldwin, kahvaltı esnasında felç benzeri belirtiler gösterince hastaneye kaldırılmıştı. Bieber, eşinin son durumu hakkında açıklamada bulundu.

• 19 Mart 2022 - 13:29 • Son Güncelleme:
1Hailey Baldwin kahvaltı sırasında felç benzeri belirtileri göstermişti Justin Bieberdan açıklama
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hastaneye kaldırıldığını duyuran Hailey Beiber, sağlık durumuna dair bazı açıklamalarda bulunmuştu. Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, eşinin sağlık durumuyla ilgili ilk defa konuştu.

2Hailey Baldwin kahvaltı sırasında felç benzeri belirtileri göstermişti Justin Bieberdan açıklama

28 yaşındaki şarkıcı Bieber, “Hayat sizi devamlı şaşırtıyor. Çok fazla kontrol edemiyorsunuz” açıklamasında bulundu. Eşinin sağlık durumunun daha iyiye gittiğini ama gerçekten korkutucu bir süreçten geçtiklerini “Durumu gayet iyi, o çok güçlü bir insan” sözleriyle dile getirdi.

3KAN PIHTISINA RASTLANMIŞTI

KAN PIHTISINA RASTLANMIŞTI

Hailey Bieber sosyal medya hesabında rahatsızlığını şu sözlerle açıklamıştı; “Perşembe sabahı eşimle kahvaltı ederken felç benzeri semptomlar göstermeye başladım ve derhal hastaneye kaldırıldım.

4Hailey Baldwin kahvaltı sırasında felç benzeri belirtileri göstermişti Justin Bieberdan açıklama

Beynimde küçük bir kan pıhtısına rastladılar, bu da kısa bir süreliğine oksijen kaybına neden oldu ama birkaç saat içinde tamamen iyileşmiştim.”

5Hailey Baldwin kahvaltı sırasında felç benzeri belirtileri göstermişti Justin Bieberdan açıklama

Bieber’ın hastanedeyken tanıdığı herkese mesaj attığı ve eşi Hailey’nin yanından hiç ayrılmadığı belirtiliyor. Hailey ile birlikteliğinin kendisini çok karanlık bir dönemden kurtardığını sık sık belirten Bieber, özellikle bu dönemde eşinin sağlık durumunu her zaman ön planda tutuyor.

62018DE EVLENDİLER

2018'DE EVLENDİLER

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile ABD'li model Hailey Baldwin, 2018 yılında nikah masasına oturmuş, hayranları sürpriz gelişme karşısında şaşkınlık yaşamıştı.

7Hailey Baldwin kahvaltı sırasında felç benzeri belirtileri göstermişti Justin Bieberdan açıklama

Daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenleyen dünyaca ünlü çift, koronavirüs pandemisi döneminde aşk dolu paylaşımlarla sık sık gündeme geldiler.

8Hailey Baldwin kahvaltı sırasında felç benzeri belirtileri göstermişti Justin Bieberdan açıklama

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Baldwin, "En iyi zamanımı bolca sevgiyle sarmalanmış biçimde geçirdim. Bunun dışında etrafta dolaşan rivayetler yanlıştan da öte. Olumsuz saçmalıklar yayanları beslemeyin" diye konuştu.

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