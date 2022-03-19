• 19 Mart 2022 - 13:29 • Son Güncelleme:
Hailey Baldwin kahvaltı sırasında felç benzeri belirtileri göstermişti! Justin Bieber'dan açıklama
Ünlü çift Hailey Baldwin (24) ile Kanadalı popçu Justin Bieber (27), evliliklerinde üçüncü yılı geride bıraktı. Geçtiğimiz günlerde Hailey Baldwin, kahvaltı esnasında felç benzeri belirtiler gösterince hastaneye kaldırılmıştı. Bieber, eşinin son durumu hakkında açıklamada bulundu.
• 19 Mart 2022 - 13:29 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hastaneye kaldırıldığını duyuran Hailey Beiber, sağlık durumuna dair bazı açıklamalarda bulunmuştu. Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, eşinin sağlık durumuyla ilgili ilk defa konuştu.
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2018'DE EVLENDİLER
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile ABD'li model Hailey Baldwin, 2018 yılında nikah masasına oturmuş, hayranları sürpriz gelişme karşısında şaşkınlık yaşamıştı.
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Daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenleyen dünyaca ünlü çift, koronavirüs pandemisi döneminde aşk dolu paylaşımlarla sık sık gündeme geldiler.
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