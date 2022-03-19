Hailey Baldwin kahvaltı sırasında felç benzeri belirtileri göstermişti! Justin Bieber'dan açıklama

28 yaşındaki şarkıcı Bieber, “Hayat sizi devamlı şaşırtıyor. Çok fazla kontrol edemiyorsunuz” açıklamasında bulundu. Eşinin sağlık durumunun daha iyiye gittiğini ama gerçekten korkutucu bir süreçten geçtiklerini “Durumu gayet iyi, o çok güçlü bir insan” sözleriyle dile getirdi.