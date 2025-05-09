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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Mayıs ayıyla beraber ülkece ısınmaya başladığımız bugünlerde, hafta sonu için gezi veya piknik planları yapmaya başladık. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile planlarımızı sorgulamaya başladık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu sıcaklıkların düşeceğini yağmurun geri geleceğini ifade etti. Özellikle İstanbul'da gök gürültülü yağışların etkili olacağını belirten Çelik, Ankara için ise, en yüksek sıcaklığın 27 ila 28 derecelerde seyredeceğini, hafta sonunda ise 7 ila 8 derecelik düşüşle birlikte 19 ila 20 derecelere ineceğini vurguladı. İşte il il son hava durumu tahminleri...

• 09 Mayıs 2025 - 09:36 • Son Güncelleme:
• 09 Mayıs 2025 - 09:36 • Son Güncelleme:
1Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

2Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu ülke genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olacağını belirterek, kuzey ve iç bölgelerin tamamında yağış görülebileceğini bildirdi.

3Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Yağışlı sistemle beraber sıcaklıkta 7 ila 8 derecelik düşüş beklendiğini söyleyen Çelik, "Şu anda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklık cumartesi günü kuzeybatıda, pazar günü ise ülke genelinde hızla azalarak mevsim normalleri civarı ya da yer yer 1 ila 2 derece altına inecek." dedi.

4Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Çelik, bugün havanın çoğunlukla parçalı bulutlu geçeceğini ve iç kesimlerde kısa süreli yerel yağışlar görülebileceğini dile getirerek, "Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Marmara'da bölge genelinde gök gürültülü yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. Öğle saatlerine doğru ise İç Anadolu'nun kuzey ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü yağış geçişleri göreceğiz." diye konuştu.

5Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Cumartesi gününün ilerleyen saatlerinde ülkenin kuzey kesimlerinin tamamında yağışların başlayacağını belirten Çelik, 11 Mayıs Pazar günü ise yağışların doğuya doğru hareket edeceğini söyledi.

6Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Pazar günü yağışların Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinin tamamında ve İç Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak şeklinde beklendiğini ifade eden Çelik, "Daha çok batı ve orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak görebiliriz." bilgisini verdi.

7İSTANBUL, ANKARA VE İZMİRDE HAVA NASIL OLACAK

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün için yağış beklenmediğini belirten Çelik, kentte cumartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren gök gürültülü yağışın etkili olacağını belirtti.

8Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Çelik, pazar günü yağışların doğuya yönelmesiyle İstanbul'da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını ifade etti.

9Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Hava sıcaklığının İstanbul'da şu anda 24 ila 25 derece civarında seyrettiğini belirten Çelik, "Sıcaklık cumartesi ve pazar günü yer yer 20 derecenin altına inecek. Sıcaklık hafta ortasına doğru kademeli olarak tekrar artacak diyebiliriz." dedi.

10Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Ankara'da cuma günü kuzey ve batı kesimlerde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar görüleceğini belirten Çelik, "Cumartesi ve pazar günü Ankara'da yine il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri var." tahmininde bulundu.

11Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Çelik, Ankara'da en yüksek sıcaklığın 27 ila 28 derecelerde seyredeceğini, hafta sonunda ise 7 ila 8 derecelik düşüşle birlikte 19 ila 20 derecelere ineceğini vurguladı.

12Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

İzmir'de ise bir yağış beklenmediğini, havanın çoğunlukla parçalı ve az bulutlu olacağını ifade eden Çelik, "İzmir'deki sıcaklık şu anda 32 ila 33 derecelere kadar yükseldi. Hafta sonu gelecek sistemle birlikte pazar ve pazartesi günleri İzmir'de 26 ila 27 derecelik en yüksek sıcaklık var." diye konuştu.

13BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğu, Trakya'nın batı kesimleri, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

14Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

15Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

16MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin güneydoğu ve Trakya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

17Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

BALIKESİR °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

18Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

EDİRNE °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

İSTANBUL °C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

20Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

KIRKLARELİ °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar'ın doğusu ile Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

22Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

A.KARAHİSAR °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

23Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

DENİZLİ °C, 33°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 33°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

24Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

25Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

ADANA °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

26Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

BURDUR °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

27Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

ANTALYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

28İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

29Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

ANKARA °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

30Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

ESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

31Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

KONYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

32BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

33Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

BOLU °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 21°CParçalı bulutlu

34Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

KASTAMONU °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 24°CParçalı bulutlu

35ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

36Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

AMASYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu

37Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

SAMSUN °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu

38DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Kars ile Iğdır'ın güney, Ağrı, Şırnak ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

39Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

ERZURUM °C, 22°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

40Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

MALATYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

41GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

42Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

DİYARBAKIR °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

43Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

GAZİANTEP °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

44Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

MARDİN °C, 29°CParçalı ve az bulutlu

45Hafta sonu planı yapanlar dikkat Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

SİİRT °C, 29°CParçalı ve az bulutlu