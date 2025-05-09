Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor

İzmir'de ise bir yağış beklenmediğini, havanın çoğunlukla parçalı ve az bulutlu olacağını ifade eden Çelik, "İzmir'deki sıcaklık şu anda 32 ila 33 derecelere kadar yükseldi. Hafta sonu gelecek sistemle birlikte pazar ve pazartesi günleri İzmir'de 26 ila 27 derecelik en yüksek sıcaklık var." diye konuştu.