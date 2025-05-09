Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteorolojiden yeni açıklama, yağışlı hava geri geliyor, sıcaklıklar düşüyor
Mayıs ayıyla beraber ülkece ısınmaya başladığımız bugünlerde, hafta sonu için gezi veya piknik planları yapmaya başladık. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile planlarımızı sorgulamaya başladık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu sıcaklıkların düşeceğini yağmurun geri geleceğini ifade etti. Özellikle İstanbul'da gök gürültülü yağışların etkili olacağını belirten Çelik, Ankara için ise, en yüksek sıcaklığın 27 ila 28 derecelerde seyredeceğini, hafta sonunda ise 7 ila 8 derecelik düşüşle birlikte 19 ila 20 derecelere ineceğini vurguladı. İşte il il son hava durumu tahminleri...
• 09 Mayıs 2025 - 09:36 • Son Güncelleme:
• 09 Mayıs 2025 - 09:36 • Son Güncelleme: