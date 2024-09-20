Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı!
Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Türkiye sonbaharın gelişiyle birlikte yavaş yavaş yağışlı havaların etkisi altına girmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yayınladığı son hava durumu raporunda dikkat çeken uyarılarda bulundu. Peki Türkiye'de haftasonu hava nasıl olacak? Özellikle Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarıları yapılırken, 3 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu tahminleri...
• 20 Eylül 2024 - 11:31 • Son Güncelleme:
• 20 Eylül 2024 - 11:31 • Son Güncelleme: