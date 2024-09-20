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GündemHafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı!
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Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Türkiye sonbaharın gelişiyle birlikte yavaş yavaş yağışlı havaların etkisi altına girmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yayınladığı son hava durumu raporunda dikkat çeken uyarılarda bulundu. Peki Türkiye'de haftasonu hava nasıl olacak? Özellikle Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarıları yapılırken, 3 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu tahminleri...

• 20 Eylül 2024 - 11:31 • Son Güncelleme:
• 20 Eylül 2024 - 11:31 • Son Güncelleme:
1Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölge geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2HAVA SICAKLIĞI

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların; Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli ve İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4DOĞU KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

DOĞU KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanağın, bugün akşama kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

5Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

6Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı

İstanbul'da Cumartesi yağmurlu bir gün, aralıklı ve genelde orta kuvvette olacak. Poyrazın da etkisi ile hissedilen sıcaklık 21 dereceye kadar iniyor. Pazar yağış daha az. Ankara'da öğlede sonra yağmur kısa süre şiddetli olabilir. İzmir açık 29 derece. Bursa'da çoğunlukla öğleden sonra yağmur geçişleri olacak. Ankara 24, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 30 derece. Hafta sonu yağmurlar olumsuzluk yaratabilir.

7Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı

Marmara'da hava kapalı ve orta kuvvetli yağış geçişleri olacak. Edirne 23, Balıkesir 32, Sakarya 23 derece. Pazar günü ise yağış daha uzun aralıklı ve hafif.

8Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı

İç Anadolu'da yağış cumartesi Eskişehir-Konya tarafında, pazar günü ise Konya, Kayseri, Sivas boyunca yağmurlar bazı saatlerde şiddetli olacak. Sıcaklık çoğu kentte 25-26, Sivas'ta 23 derece.

9Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı

Ege'de sahiller bulutlu ve gece serin. Kütahya-Afyonkarahisar hattında ise pazar günü daha sık görülmek üzere yağmur var. Manisa ve Muğla 30, Kütahya 25, Bodrum 28 derece. Geceler Ege'de serin geçiyor.

10Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı

Akdeniz'de Isparta'dan, Mersin, Adana, Osmaniye'ye kadar bölge gök gürültülü sağanakların etkisinde kalacak. Ani rüzgar da çıkabilir. Adana 29, Mersin 29, Isparta parçalı bulutlu 29 derece.

11Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı

Karadeniz'de yağışlar sürecek. Cuma Sinop-Samsun arasında daha kuvvetli olacak. Bolu ve Samsun 24, Kastamonu 22, Trabzon 25 derece.

12Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı

Doğu Anadolu'da yağış daha çok Erzurum-Ağrı-Van boyunca etkili, Erzurum 19, Malatya parçalı bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da da uzun zaman sonra yağmur başlıyor. Pazar günü daha şiddetli olacak. Gaziantep 29, Diyarbakır 28 derece.