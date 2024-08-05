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HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ VE TARİHLERİ 2025: Hac ön kayıtları ne zaman başlıyor, başvurular nasıl yapılır?

2025 yılı hac organizasyonu için ön kayıtlar başlıyor. Ali Erbaş'ın duyurusuyla belli olan tarihlere ilişkin Hac ön kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır sorusu yanıt arıyor. 2025 hac ön kayıt ücreti ne kadar? Hac kayıtları nasıl, nereden yapılır?

• 05 Ağustos 2024 - 07:50 • Son Güncelleme:
• 05 Ağustos 2024 - 07:50 • Son Güncelleme:
1HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ VE TARİHLERİ 2025: Hac ön kayıtları ne zaman başlıyor, başvurular nasıl yapılır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden hac ön kayıt ücreti ve tarihleri hakkında açıklamada bulundu. Peki, Hac ön kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar.

2HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ VE TARİHLERİ 2025: Hac ön kayıtları ne zaman başlıyor, başvurular nasıl yapılır



HAC ÖN KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı hac organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos'ta başlıyor. Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecekler."

3HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ VE TARİHLERİ 2025: Hac ön kayıtları ne zaman başlıyor, başvurular nasıl yapılır



HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

İlk defa kayıt yaptıracak olanlar, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.

2024 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenler kayıtlarını, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Başkanlıkça otomatik olarak yenilenmeyecek. Söz konusu gruptaki vatandaşlar hac ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini yapacak.

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek, gruplarına ekleyebilecek. Söz konusu gruptaki çocuklar ebeveynlerinin kura kat sayısını etkilemeyecek.

Grup birlikteliğinin 7 kişi ile sınırlı olması sebebiyle, akrabalık bağı 7'den fazla olanlar, akraba olduklarına dair belge ile birlikte müracaat ederek grup birlikteliği yapabilecek.

Herhangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlar, talep etmeleri halinde 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.

4HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ VE TARİHLERİ 2025: Hac ön kayıtları ne zaman başlıyor, başvurular nasıl yapılır



HAC ÖN KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Hac ön kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İşlemler için aşağıdaki linke tıklayarak giriş yapabilirsiniz.