HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ VE TARİHLERİ 2025: Hac ön kayıtları ne zaman başlıyor, başvurular nasıl yapılır?





HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?



İlk defa kayıt yaptıracak olanlar, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.



2024 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenler kayıtlarını, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Başkanlıkça otomatik olarak yenilenmeyecek. Söz konusu gruptaki vatandaşlar hac ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini yapacak.



0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek, gruplarına ekleyebilecek. Söz konusu gruptaki çocuklar ebeveynlerinin kura kat sayısını etkilemeyecek.



Grup birlikteliğinin 7 kişi ile sınırlı olması sebebiyle, akrabalık bağı 7'den fazla olanlar, akraba olduklarına dair belge ile birlikte müracaat ederek grup birlikteliği yapabilecek.



Herhangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlar, talep etmeleri halinde 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.