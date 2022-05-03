Güzel oyuncu Melisa Seda'dan dikkat çeken "teşhir" yanıtı!

"TEŞHİR EDEMEYEN SANATÇI OLAMAZ"

Bir hayranının "Siz sanatçılar bazen çok açılıp saçılmıyor musunuz?" sorusuna güzel oyuncu Melisa Seda, “Teşhir sanatın içinde var benim fikrim, teşhir edemeyen sanatçı olamaz. Biz teşhirden besleniriz. Aksini iddia eden çok arkadaşım var tabii ama hepsi içten içe kendisini teşhir ettiğini biliyor aslında. Her sanatçı, ruhundaki teşhirci duyguyu kabullenirse yolu açılıyor” dedi.