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MagazinGüzel oyuncu Melisa Seda'dan dikkat çeken "teşhir" yanıtı!
HaberlerMagazin Haberleri Güzel oyuncu Melisa Seda'dan dikkat çeken "teşhir" yanıtı!
• 03 Mayıs 2022 - 10:43 • Son Güncelleme:

Güzel oyuncu Melisa Seda'dan dikkat çeken "teşhir" yanıtı!

10 yıldır oyunculuk mesleğinde birçok başarıya imza atan güzel oyuncu Melisa Seda, şimdiye kadar yer aldığı projelerin dışında bir sinema filmiyle beyazperde de boy göstermeye hazırlanıyor. Seda, bir hayranının "Siz sanatçılar bazen çok açılıp saçılmıyor musunuz?" sorusu üzerine verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

• 03 Mayıs 2022 - 10:43 • Son Güncelleme:
1Güzel oyuncu Melisa Sedadan dikkat çeken teşhir yanıtı
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Senaryosu Esma Şevik imzası taşıyan ve yönetmenliğini Yunus Şevik’in yaptığı “Korku Takvimi” isimli sinema filminin güzel ve başarılı ismi Melisa Seda, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

2Güzel oyuncu Melisa Sedadan dikkat çeken teşhir yanıtı

13 Mayıs tarihinde vizyona girecek olan “Korku Takvimi” isimli sinema filminin başrol oyuncusu Melisa Seda, sosyal medya üzerinden gelen bir soruya öyle bir cevap verdi ki kafaları karıştırdı.

3TEŞHİR EDEMEYEN SANATÇI OLAMAZ

"TEŞHİR EDEMEYEN SANATÇI OLAMAZ"

Bir hayranının "Siz sanatçılar bazen çok açılıp saçılmıyor musunuz?" sorusuna güzel oyuncu Melisa Seda, “Teşhir sanatın içinde var benim fikrim, teşhir edemeyen sanatçı olamaz. Biz teşhirden besleniriz. Aksini iddia eden çok arkadaşım var tabii ama hepsi içten içe kendisini teşhir ettiğini biliyor aslında. Her sanatçı, ruhundaki teşhirci duyguyu kabullenirse yolu açılıyor” dedi.

4Güzel oyuncu Melisa Sedadan dikkat çeken teşhir yanıtı

Beyaz perdede sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Melisa Seda, ortaya attığı teşhir konusuyla filmiyle birlikte çok konuşulacak gibi görünüyor.

5MELİSA SEDA KİMDİR

MELİSA SEDA KİMDİR?

2014 yılında katıldığı “Model Of Fashion” yarışmasında “Basın Güzeli” seçilerek oyunculuğa ilk adımını atan Seda, FOX TV de yayınlanan "Kalbimdeki Deniz" dizisinin final bölümünde de oynanarak izleyenlerin gönlüne girmişti.

6Güzel oyuncu Melisa Sedadan dikkat çeken teşhir yanıtı

“Kalbimdeki Deniz” dizisinin son bölümünde yer alan ve dikkat çeken Melisa Seda daha önce Elif dizisinde de yer almıştı. Melisa Seda kariyerindeki en önemli şansı ise “Menajerimi Ara” dizisinde hayat verdiği “Sedef” karakteri ile yakaladı.

7Güzel oyuncu Melisa Sedadan dikkat çeken teşhir yanıtı

Modellik, mankenlik ve oyunculuk yapan Seda, katılmış olduğu çeşitli yarışmalardan büyük tecrübe edindiğini, sinema-televizyon, modellik-mankenlik alanında kendisine yol açtığını söyledi.

Üç yıl önce Eskişehir’de çekilen, yönetmenliği Haydar Işık’ın yaptığı “Umudun Kıyısında” filminde oynayan Melisa Seda, Kanal 7’de yayımlanan “Elif” dizisinde de oynadı.

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