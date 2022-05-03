Güzel oyuncu Melisa Seda'dan dikkat çeken "teşhir" yanıtı!
10 yıldır oyunculuk mesleğinde birçok başarıya imza atan güzel oyuncu Melisa Seda, şimdiye kadar yer aldığı projelerin dışında bir sinema filmiyle beyazperde de boy göstermeye hazırlanıyor. Seda, bir hayranının "Siz sanatçılar bazen çok açılıp saçılmıyor musunuz?" sorusu üzerine verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.
Senaryosu Esma Şevik imzası taşıyan ve yönetmenliğini Yunus Şevik’in yaptığı “Korku Takvimi” isimli sinema filminin güzel ve başarılı ismi Melisa Seda, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.
"TEŞHİR EDEMEYEN SANATÇI OLAMAZ"
Bir hayranının "Siz sanatçılar bazen çok açılıp saçılmıyor musunuz?" sorusuna güzel oyuncu Melisa Seda, “Teşhir sanatın içinde var benim fikrim, teşhir edemeyen sanatçı olamaz. Biz teşhirden besleniriz. Aksini iddia eden çok arkadaşım var tabii ama hepsi içten içe kendisini teşhir ettiğini biliyor aslında. Her sanatçı, ruhundaki teşhirci duyguyu kabullenirse yolu açılıyor” dedi.
Modellik, mankenlik ve oyunculuk yapan Seda, katılmış olduğu çeşitli yarışmalardan büyük tecrübe edindiğini, sinema-televizyon, modellik-mankenlik alanında kendisine yol açtığını söyledi.
Üç yıl önce Eskişehir’de çekilen, yönetmenliği Haydar Işık’ın yaptığı “Umudun Kıyısında” filminde oynayan Melisa Seda, Kanal 7’de yayımlanan “Elif” dizisinde de oynadı.