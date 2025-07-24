Gürül gürül akıyordu, artık yok! Düzce'de su sorunu başladı, tasarruf çağrısı geldi

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Sık sık bölgeden geçen bir vatandaş, Uğur Deresi'nin gürül gürül aktığı dönemleri bildiklerini ifade ederek "Bu dere Düzce'nin su ihtiyacını karşılayan Uğur Deresi. Normalde bu dereden kış aylarında ve bahar aylarında gürül gürül su akarken, özellikle Düzce'de son 2 gündür yaşanan aşırı sıcaklık dereyi kurutmuş durumda. Biz buradan zaman zaman geçiyoruz. Burada oturmuyoruz ancak Samandere Şelalesi'ne çıkarken, burayı görüp suya hayran oluyorduk. Ama bugün geldik, baktık çok üzüldük. Su tamamen bitmiş durumda. Hatta Düzce Belediyesi sosyal medya hesaplarından uyarı yapmış. Düzcelileri su tasarrufuna çağırıyor. Ona da dikkat edeceğiz. Kuralık, Allah'ın verdiği bir durum. Yapacak bir şey yok. Biz su kullanımına dikkat edeceğiz" dedi.Uğur Deresi'ne adını veren Uğur Köyü'nde oturan Celil Tuna ise bu köyde doğup büyüdüğünü ve böyle bir durumla daha önce karşılaşmadıklarını belirterek "Bugüne kadar böyle kuralık olmadı. Bu sene fazla kuralık olduğu için sular çekildi. Sadece burada değil her yerde çekildi. Kar geçen senelerdeki kadar yağmadı. Karında çok etkisi oldu. Herhalde iklim değişti. Yukarıda su tutuma var. Birazını alıyorlardı ama bu kadar olmuyordu. Ben bu köyde doğdum, büyüm ben böyle bir şey görmedim. Burada taşkın oldu. Su buraları yıktı. Ama şu haline üzülüyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Su hiçbir zaman kesilmezdi. Azda olsa akardı. Şimdi hiç yok" ifadelerini kullandı.