Güntekin Onay çıldırdı! 'Will Smith'e özendin galiba'
Trabzonspor - Beşiktaş maçından sonra yorumlarda bulunan ve siyah beyazlı takımın yıldız oyuncusunu hedef alan ifadeler kullanan Güntekin Onay'ın 'Will Smith' benzetmesi oldukça dikkat çekti. İşte dünkü derbinin ardından yaşanan sıcak gelişmeler ve Rosier'in 'Aboubakar' paylaşımı...
Süper Lig'de 31. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Hürriyet yazarı Güntekin Onay karşılaşmayı kaleme aldı. İşte Onay'ın o ifadeleri...
Trabzonspor golü buldu. 1-0'ın ardından maç boyunca hemen hemen olumlu hiçbir şey yapmayan Batshuayi penaltıyı da kaçırdı ve bu kadar baskılı, coşkulu, tempolu oynayan Beşiktaş, aradığı gole yine ulaşamadı.
Siyah beyazlılar adına sahanın en iyi iki 2 ismi olan Ghezzal ve Rosier işbirliği ile Fransız futbolcu beraberlik sayısını getirdi. Momentum tekrar Beşiktaş'a dönmüşken Will Smith'e özenen Larin'in affedilmeyecek hareketi yüzünden 1 kişi eksik kalan siyah beyazlı ekip beraberliğe razı olmak durumunda kaldı.
Siyah beyazlılar dün çok güçlü bir rakibe karşı deplasmanda gelecek için umut veren bir mücadele ve futbol ortaya koydu. Trabzon ise artık pozitif futbola yönelmeli. Şampiyonluk çok yakın ve lider artık keyif vermeli. Bir not da kaleci ersin için: Genç file bekçisi ne yazık ki gelişmiyor, ilerlemiyor. İki sezon öncesiyle kıyasladığımız zaman hiç aşama kaydetmedi.