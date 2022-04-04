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BeşiktaşGüntekin Onay çıldırdı! 'Will Smith'e özendin galiba'
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• 04 Nisan 2022 - 09:06 • Son Güncelleme:

Güntekin Onay çıldırdı! 'Will Smith'e özendin galiba'

Trabzonspor - Beşiktaş maçından sonra yorumlarda bulunan ve siyah beyazlı takımın yıldız oyuncusunu hedef alan ifadeler kullanan Güntekin Onay'ın 'Will Smith' benzetmesi oldukça dikkat çekti. İşte dünkü derbinin ardından yaşanan sıcak gelişmeler ve Rosier'in 'Aboubakar' paylaşımı...

• 04 Nisan 2022 - 09:06 • Son Güncelleme:
1Güntekin Onay çıldırdı Will Smithe özendin galiba
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Süper Lig'de 31. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Hürriyet yazarı Güntekin Onay karşılaşmayı kaleme aldı. İşte Onay'ın o ifadeleri...

2Güntekin Onay çıldırdı Will Smithe özendin galiba

Trabzonspor golü buldu. 1-0'ın ardından maç boyunca hemen hemen olumlu hiçbir şey yapmayan Batshuayi penaltıyı da kaçırdı ve bu kadar baskılı, coşkulu, tempolu oynayan Beşiktaş, aradığı gole yine ulaşamadı.

3Güntekin Onay çıldırdı Will Smithe özendin galiba

Siyah beyazlılar adına sahanın en iyi iki 2 ismi olan Ghezzal ve Rosier işbirliği ile Fransız futbolcu beraberlik sayısını getirdi. Momentum tekrar Beşiktaş'a dönmüşken Will Smith'e özenen Larin'in affedilmeyecek hareketi yüzünden 1 kişi eksik kalan siyah beyazlı ekip beraberliğe razı olmak durumunda kaldı.

4Güntekin Onay çıldırdı Will Smithe özendin galiba

8+3 kuralı daha ilk günden Valerien Ismael'i zorlayan faktörlerin başında geldi. Çünkü Beşiktaş'ın fark yaratacak, kaliteyi artıracak 3 tane yerli oyuncusu yok.

5Güntekin Onay çıldırdı Will Smithe özendin galiba

Siyah beyazlılar dün çok güçlü bir rakibe karşı deplasmanda gelecek için umut veren bir mücadele ve futbol ortaya koydu. Trabzon ise artık pozitif futbola yönelmeli. Şampiyonluk çok yakın ve lider artık keyif vermeli. Bir not da kaleci ersin için: Genç file bekçisi ne yazık ki gelişmiyor, ilerlemiyor. İki sezon öncesiyle kıyasladığımız zaman hiç aşama kaydetmedi.

6Güntekin Onay çıldırdı Will Smithe özendin galiba

Beşiktaş'ta kaçırdığı gollerle taraftarların tepkisini çeken Michy Batshuayi'ye bu kez takım arkadaşı Valentin Rosier'den tepki geldi.

7Güntekin Onay çıldırdı Will Smithe özendin galiba

Siyah-beyazlı takım, Valerien Ismael yönetiminde Trabzonspor deplasmanında maçın başından sonuna kadar büyük efor harcadı. Michy Batshuayi'nin 69'da penaltıyı kaçırması, takım arkadaşlarını da isyan ettirdi.

8Güntekin Onay çıldırdı Will Smithe özendin galiba

Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Valentin Rosier, Trabzonspor maçının ardından eski takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ın fotoğrafını paylaşarak, isyanını sosyal medya üzerinden de dile getirdi.

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Valentin Rosier, bu paylaşımının gündem yaratmasının ardından fotoğrafı sildi.

10Güntekin Onay çıldırdı Will Smithe özendin galiba

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Trabzonspor maçında kalesine gelen 2 isabetli şutun birine engel olamadı.

11Güntekin Onay çıldırdı Will Smithe özendin galiba

56. dakikada Hüseyin Türkmen'in pasında topla buluşan ve ceza alanına doğru hareketlenen Andreas Cornelius'u durdurmak için kalesinden açılan Ersin, Danimarkalı forvetin aşırtma vuruşla topu ağlara göndermesi sonrası yıkıldı.

12Güntekin Onay çıldırdı Will Smithe özendin galiba

Takım arkadaşı Vida'nın Trabzonsporlu futbolcuya yakın olmasına rağmen kalesini gereksiz yere terk eden Ersin'i maç sonunda hocası Valerien Ismael teselli etti.

13Güntekin Onay çıldırdı Will Smithe özendin galiba

 

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