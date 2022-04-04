Güntekin Onay çıldırdı! 'Will Smith'e özendin galiba'

Siyah beyazlılar dün çok güçlü bir rakibe karşı deplasmanda gelecek için umut veren bir mücadele ve futbol ortaya koydu. Trabzon ise artık pozitif futbola yönelmeli. Şampiyonluk çok yakın ve lider artık keyif vermeli. Bir not da kaleci ersin için: Genç file bekçisi ne yazık ki gelişmiyor, ilerlemiyor. İki sezon öncesiyle kıyasladığımız zaman hiç aşama kaydetmedi.