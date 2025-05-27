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GündemGüneydoğu'da gezilecek yerlere yeni bir rota eklendi! Yollar yapıldı, tekneler hazırlandı, kamp alanları düzenlendi; turistler akın edecek
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Güneydoğu'da gezilecek yerlere yeni bir rota eklendi! Yollar yapıldı, tekneler hazırlandı, kamp alanları düzenlendi; turistler akın edecek

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Fırat Nehri kıyısında yer alan, kaya mezarları ve 5 bin yıllık geçmişiyle dikkati çeken Kızılin Kanyonu, son yıllarda yapılan altyapı çalışmalarıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Son üç yılda yapılan altyapı çalışmalarıyla turizme açılan Kızılin Kanyonu, ziyaretçilerine hem Fırat Nehri'nde tekne turlarıyla eşsiz manzaralar sunuyor hem de binlerce yıllık mağaralarıyla kültürel bir yolculuk vadediyor. Besni Kaymakamı Çağlar Partal, 'Burası, Göksu Kanyonu ile birlikte çok büyüleyici bir alan. Yaklaşık 5 bin yıl öncesine kadar uzanan bir geçmişe sahip. İlk olarak iskelemizi kurduk, tekne turları için güvenliği sağladık. Kamp ve piknik alanları oluşturduk' dedi.

AA
• 27 Mayıs 2025 - 11:58 • Son Güncelleme:
AA
• 27 Mayıs 2025 - 11:58 • Son Güncelleme:
1Güneydoğuda gezilecek yerlere yeni bir rota eklendi Yollar yapıldı, tekneler hazırlandı, kamp alanları düzenlendi; turistler akın edecek

Yaklaşık 200 hektarlık alana yayılan, irili ufaklı 300'e yakın mağaraya ev sahipliği yapan ve ilçeye yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılin Kanyonu, hem kültür hem doğa turizmi açısından zengin bir potansiyel taşıyor.

2Güneydoğuda gezilecek yerlere yeni bir rota eklendi Yollar yapıldı, tekneler hazırlandı, kamp alanları düzenlendi; turistler akın edecek

Son üç yılda yapılan altyapı çalışmalarıyla turizme açılan Kızılin Kanyonu, ziyaretçilerine hem Fırat Nehri'nde tekne turlarıyla eşsiz manzaralar sunuyor hem de binlerce yıllık mağaralarıyla kültürel bir yolculuk vadediyor.

3Güneydoğuda gezilecek yerlere yeni bir rota eklendi Yollar yapıldı, tekneler hazırlandı, kamp alanları düzenlendi; turistler akın edecek

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, AA muhabirine, kanyonun bölge için önemli bir turizm yatırımı haline geldiğini söyledi. Bölgede yürütülen proje kapsamında çevre düzenlemeleri, yürüyüş yolları, seyir terasları ve dinlenme alanları oluşturduklarını belirten Partal, şunları kaydetti:

4Güneydoğuda gezilecek yerlere yeni bir rota eklendi Yollar yapıldı, tekneler hazırlandı, kamp alanları düzenlendi; turistler akın edecek

"Burası, Göksu Kanyonu ile birlikte çok büyüleyici bir alan. Yaklaşık 5 bin yıl öncesine kadar uzanan bir geçmişe sahip. İlk olarak iskelemizi kurduk, tekne turları için güvenliği sağladık. Kamp ve piknik alanları oluşturduk.

5Güneydoğuda gezilecek yerlere yeni bir rota eklendi Yollar yapıldı, tekneler hazırlandı, kamp alanları düzenlendi; turistler akın edecek

Sponsor desteğiyle Adıyaman Valiliği, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlığımızın katkılarıyla bugüne geldik. Geçen yıl 50 bin ziyaretçiye ulaştık, bu yıl 100 ila 120 bin arası ziyaretçi bekliyoruz."

6Güneydoğuda gezilecek yerlere yeni bir rota eklendi Yollar yapıldı, tekneler hazırlandı, kamp alanları düzenlendi; turistler akın edecek

Partal, ziyaretçilerin sadece doğal güzelliklerle değil, tarihi izlerle de buluştuğunu vurgulayarak, "Tekne turlarıyla mağaraların olduğu alanlara ulaşılıyor. Güvenli olan mağaraları ziyarete açtık. Aynı zamanda çevre düzenlemeleri ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla projeyi büyütmeye devam ediyoruz." dedi.

7Güneydoğuda gezilecek yerlere yeni bir rota eklendi Yollar yapıldı, tekneler hazırlandı, kamp alanları düzenlendi; turistler akın edecek

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, kanyonun arkeolojik açıdan önemli olduğunu ifade etti. Bölgeye ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Alkan, "Kanyon, yaklaşık 200 hektarlık bir alana yayılmış durumda. 300'e yakın mağara tespit ettik.

8Güneydoğuda gezilecek yerlere yeni bir rota eklendi Yollar yapıldı, tekneler hazırlandı, kamp alanları düzenlendi; turistler akın edecek

Bunların bir kısmı Roma döneminde mezar olarak kullanılmış ancak mağaralarda yerleşim izleri MÖ 3 binli yıllara kadar gidiyor. Bu da burayı sadece bir doğa alanı değil, aynı zamanda bir açık hava arkeoloji parkı haline getiriyor." ifadesini kullandı.

9Güneydoğuda gezilecek yerlere yeni bir rota eklendi Yollar yapıldı, tekneler hazırlandı, kamp alanları düzenlendi; turistler akın edecek

Mağaraların hem tek katlı hem de çok katlı yapılar halinde olduğuna işaret eden Alkan, "Ziyaretçiler burada hem Fırat Nehri boyunca doğal güzellikleri keşfediyor hem de kültürel bir yolculuğa çıkıyor. Bu bölge, kültür ve doğa turizmini bir arada sunan nadir yerlerden biri." diye konuştu.