Güneydoğu'da gezilecek yerlere yeni bir rota eklendi! Yollar yapıldı, tekneler hazırlandı, kamp alanları düzenlendi; turistler akın edecek

Mağaraların hem tek katlı hem de çok katlı yapılar halinde olduğuna işaret eden Alkan, "Ziyaretçiler burada hem Fırat Nehri boyunca doğal güzellikleri keşfediyor hem de kültürel bir yolculuğa çıkıyor. Bu bölge, kültür ve doğa turizmini bir arada sunan nadir yerlerden biri." diye konuştu.