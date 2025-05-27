Güneydoğu'da gezilecek yerlere yeni bir rota eklendi! Yollar yapıldı, tekneler hazırlandı, kamp alanları düzenlendi; turistler akın edecek
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Fırat Nehri kıyısında yer alan, kaya mezarları ve 5 bin yıllık geçmişiyle dikkati çeken Kızılin Kanyonu, son yıllarda yapılan altyapı çalışmalarıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Son üç yılda yapılan altyapı çalışmalarıyla turizme açılan Kızılin Kanyonu, ziyaretçilerine hem Fırat Nehri'nde tekne turlarıyla eşsiz manzaralar sunuyor hem de binlerce yıllık mağaralarıyla kültürel bir yolculuk vadediyor. Besni Kaymakamı Çağlar Partal, 'Burası, Göksu Kanyonu ile birlikte çok büyüleyici bir alan. Yaklaşık 5 bin yıl öncesine kadar uzanan bir geçmişe sahip. İlk olarak iskelemizi kurduk, tekne turları için güvenliği sağladık. Kamp ve piknik alanları oluşturduk' dedi.
AA
• 27 Mayıs 2025 - 11:58 • Son Güncelleme:
AA
• 27 Mayıs 2025 - 11:58 • Son Güncelleme: