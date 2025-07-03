Güney Koreliler, Kayseri'yi seçti! 76 yıl önce başladı, görür görmez hayran kaldılar

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Kültepe'ye ilk defa geldiğini ifade eden Gimhae National Müzesi Müdürü Yun Hyeung-Won, "Geçen seneden bu yana Türkiye ile ortaklaşa sergi gerçekleştirdik. Kore'de Seul Müzesi ile birlikte gerçekleşen etkinliğe 160 bin kadar katılım oldu.