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Güneşli günler kısa sürecek! Soğuk hava aniden çökecek, lapa lapa kar yağışı için tarih verildi

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Baharın gelişi beklenirken hava sıcaklıklarında ani düşüş olacak. Meteoroloji bir bölgeyi özellikle uyardı. Kar yağışı yoğunluğunu artıracak. Hava kar toplarken güneşli günler kısa sürecek. Güneşin ardından yeni soğuk hava dalgası ve ardından kar yağışı etkisini gösterecek. İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili yeni tarih verildi. Günlerce sürecek, Soğuk havalar bir andan çökerken lapa lapa kar yağacak. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışı şimdiden birçok kentte başladı. Kar haritada yayılıyor. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada çığ riskine dikkat çekildi. İşte yoğun kar yağışı ile ilgili yeni açıklamaların detayları...

• 21 Şubat 2024 - 09:30 • Son Güncelleme:
• 21 Şubat 2024 - 09:30 • Son Güncelleme:
1Güneşli günler kısa sürecek Soğuk hava aniden çökecek, lapa lapa kar yağışı için tarih verildi

Kar yağışı birçok ilde başladı. Meteoroloji çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Lapa lapa yağan kar fotoğraflara yansıdı. Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Yoğun kar yağışı etkisini artırıyor.

2Güneşli günler kısa sürecek Soğuk hava aniden çökecek, lapa lapa kar yağışı için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak Yapılan Son Değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

3ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu.

İSTANBUL °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutlu.

KIRKLARELİ °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu.

KOCAELİ °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu.

5EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor..

A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu.

DENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu.

İZMİR °C, 15°CParçalı bulutlu.

MANİSA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu.

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor..

ADANA °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

ANTALYA °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatler ile öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

HATAY °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı.

MERSİN °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çankırı, gece saatlerinde Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis, gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor..

ANKARA °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmurlu.

ÇANKIRI °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu.

ESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutlu.

KONYA °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu.

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve ye yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor..

BOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

DÜZCE °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu.

KASTAMONU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

ZONGULDAK °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ordu hariç Orta Karadeniz'in yerel olmak üzere yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır..

AMASYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

SAMSUN °C, 12°C.

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurluTOKAT °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

TRABZON °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimlerinin yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır..

ERZURUM °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu.

KARS °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu.

MALATYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu.

VAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu.

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor..

DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

GAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

SİİRT °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

12DENİZLERDE HAVA

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta..

MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, zamanla güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

13Güneşli günler kısa sürecek Soğuk hava aniden çökecek, lapa lapa kar yağışı için tarih verildi

EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga:0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi..

AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

14CNN Türk Meteoroloji danışmanı Orhan Şen sosyal medya üzerinden hava tahminlerini açıkladı. Şen şu ifadeleri kullandı:

CNN Türk Meteoroloji danışmanı Orhan Şen sosyal medya üzerinden hava tahminlerini açıkladı. Şen şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Güneydoğu Anadolu'daki yağmurun dışında acık ve güneşli bir hava var. Sıcaklık ortalamanın üzerinde. Doğu'da iç kesimlerde çığ riski var. Batıda 1 hafta yağış yok. Doğuda ise perşembe günü yağışlı bir hava görülecek.

15HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

"Hafta sonu ülkede sıcaklıklar 5-6 derece artacak. Batıda Marmara Ege Batı ve Orta Karadeniz İç Anadulu'da bahar havası hakim olacak. Sıcaklıklar 20 C ve üzerine çıkacak."

16ÇIĞ RİSKİ BULUNUYOR

ÇIĞ RİSKİ BULUNUYOR!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! MGM kar uyarısında bulundu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada özellikle o bölge uyarıldı. MGM açıklamasında, "Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

17Güneşli günler kısa sürecek Soğuk hava aniden çökecek, lapa lapa kar yağışı için tarih verildi

Öte yandan MGM de 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Hava kar topluyor! Sıcaklıklar düşüşe geçecek. Pek çok bölgede kar yağışı görülecek. Birçok bölgede ise kar yağışı bugün başladı.

18İSTANBULA KAR YAĞACAK MI

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul kar yağışı ile ilgili haberler İstanbullular tarafından yakından takip ediliyor. Başta AKOM ve Meteoroloji uzmanları olmak üzere İstanbul kar yağışına ilişkin uyarılar geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Ancak beklenen yağış şehir merkezinde görülmedi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?

19Güneşli günler kısa sürecek Soğuk hava aniden çökecek, lapa lapa kar yağışı için tarih verildi

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta sonuna kadar İstanbul'da kar yağışı etkili olmayacak. Ancak Mart ayında İstanbul'da kar yağışının etkili olabileceği öngörülüyor.