Güneşli günler kısa sürecek! Soğuk hava aniden çökecek, lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Baharın gelişi beklenirken hava sıcaklıklarında ani düşüş olacak. Meteoroloji bir bölgeyi özellikle uyardı. Kar yağışı yoğunluğunu artıracak. Hava kar toplarken güneşli günler kısa sürecek. Güneşin ardından yeni soğuk hava dalgası ve ardından kar yağışı etkisini gösterecek. İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili yeni tarih verildi. Günlerce sürecek, Soğuk havalar bir andan çökerken lapa lapa kar yağacak. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışı şimdiden birçok kentte başladı. Kar haritada yayılıyor. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada çığ riskine dikkat çekildi. İşte yoğun kar yağışı ile ilgili yeni açıklamaların detayları...
• 21 Şubat 2024 - 09:30 • Son Güncelleme:
• 21 Şubat 2024 - 09:30 • Son Güncelleme: