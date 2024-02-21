Güneşli günler kısa sürecek! Soğuk hava aniden çökecek, lapa lapa kar yağışı için tarih verildi

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimlerinin yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır..



ERZURUM °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu.



KARS °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu.



MALATYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu.



VAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu.



