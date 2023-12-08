Güneş fırtınası ne zaman olacak 2024-2025? Güneş fırtınası nedir, nasıl oluşur, güneş fırtınasında neler olur, güneş fırtınası sonuçları neler?
Güneş fırtınası uyarıları peş peşe geldi. Elektromanyetik radyasyon ve yüklü parçacıkların uzaya yayılmasıyla sonuçlanan güneş fırtınası, parçacıkların hareketi ile Dünya'nın manyetosferi ve atmosferiyle iletişime girebiliyor. Güneş fırtınalarıyla manyetik fırtınalar, radyo frekanslarında kesintiler, iletişim ağlarında bozulmalar, uyduların işlevsiz hale gelmesi, elektrik kesintileri ve kutup bölgelerinde aurora (kutup ışıkları) gibi olaylar meydana gelebiliyor. Peki, Güneş fırtınası ne zaman olacak 2023? Güneş fırtınası nedir, nasıl oluşur, güneş fırtınasında neler olur, güneş fırtınası sonuçları neler?
• 08 Aralık 2023 - 16:30 • Son Güncelleme:
• 08 Aralık 2023 - 16:30 • Son Güncelleme: