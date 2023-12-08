Güneş fırtınası ne zaman olacak 2024-2025? Güneş fırtınası nedir, nasıl oluşur, güneş fırtınasında neler olur, güneş fırtınası sonuçları neler?

GÜNEŞ FIRTINASININ ZARARLARI NELERDİR?

Normal yoğunluktaki güneş fırtınalarının insan yaşamı ve gezegendeki diğer türler üzerinde önemli bir etkisi olmadığı bilinmekte. Ancak uzmanlar, elektrik alt yapısına ek olarak, aşırı bir güneş fırtınasının canlı organizmalar için sağlık tehlikesine neden olabileceğini belirtiyor. Hatta bazı fırtınaların ölüme neden olacak kadar kadar güçlü olduğunu da ifade ediyor. Bu tehlikeler arasında elektrik şebekesi dalgalanmalarını zayıflatma, uydular ve Kuzey Kutbu çevresindeki bölgelerde potansiyel olarak auoraları ateşleyebilme ihtimalleri yer alıyor. Bunun yanı sıra göç eden hayvanların yön bulma yeteneklerini de bozma ihtimali var.