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Güneş fırtınası ne zaman olacak 2024-2025? Güneş fırtınası nedir, nasıl oluşur, güneş fırtınasında neler olur, güneş fırtınası sonuçları neler?

Güneş fırtınası uyarıları peş peşe geldi. Elektromanyetik radyasyon ve yüklü parçacıkların uzaya yayılmasıyla sonuçlanan güneş fırtınası, parçacıkların hareketi ile Dünya'nın manyetosferi ve atmosferiyle iletişime girebiliyor. Güneş fırtınalarıyla manyetik fırtınalar, radyo frekanslarında kesintiler, iletişim ağlarında bozulmalar, uyduların işlevsiz hale gelmesi, elektrik kesintileri ve kutup bölgelerinde aurora (kutup ışıkları) gibi olaylar meydana gelebiliyor. Peki, Güneş fırtınası ne zaman olacak 2023? Güneş fırtınası nedir, nasıl oluşur, güneş fırtınasında neler olur, güneş fırtınası sonuçları neler?

• 08 Aralık 2023 - 16:30 • Son Güncelleme:
• 08 Aralık 2023 - 16:30 • Son Güncelleme:
1Güneş fırtınası ne zaman olacak 2024-2025 Güneş fırtınası nedir, nasıl oluşur, güneş fırtınasında neler olur, güneş fırtınası sonuçları neler

Bilim insanları 2024 yılında yaşanacak Güneş fırtınalarının Dünya’yı derinden etkileyeceğini düşünülüyor. Güneş fırtınaları, elektrik ve uydu sistemi gibi temel iletişim ağlarını sekteye uğratabilir, elektronik cihazları bozabilir. Peki, güneş fırtınası nedir, ne zaman olacak? Güneş fırtınası sonuçları neler?

2GÜNEŞ FIRTINASI SONUÇLARI NELER, GÜNEŞ FIRTINASINDA NELER OLUR

GÜNEŞ FIRTINASI SONUÇLARI NELER, GÜNEŞ FIRTINASINDA NELER OLUR?

25 numaralı mevcut güneş döngüsü, 2019 yılında başladı ve yaklaşık 2030 yılına kadar devam edecek. Bir araya gelerek takımadalara benzeyen 'güneş lekeleri', yıldızımızın manyetik alanındaki büyük değişikliklerden kaynaklanıyor.

3Güneş fırtınası ne zaman olacak 2024-2025 Güneş fırtınası nedir, nasıl oluşur, güneş fırtınasında neler olur, güneş fırtınası sonuçları neler

Ayrıca Dünya'ya şiddetli enerji patlamaları göndererek, potansiyel olarak uydulara zarar verebilecek ve interneti bozabilecek 'güneş fırtınalarına' neden oluyorlar.

4Güneş fırtınası ne zaman olacak 2024-2025 Güneş fırtınası nedir, nasıl oluşur, güneş fırtınasında neler olur, güneş fırtınası sonuçları neler

Güneş, yaklaşık her 11 yılda bir solar maksimum adı verilen bir dönemden geçiyor. Bu dönemde ortaya çıkan Güneş lekeleri, Güneş'in manyetik alanındaki büyük değişikliklerin sonucunda takımadaları andıran yapılar oluşturabilir.

5Güneş fırtınası ne zaman olacak 2024-2025 Güneş fırtınası nedir, nasıl oluşur, güneş fırtınasında neler olur, güneş fırtınası sonuçları neler

Bu lekeler, aynı zamanda güçlü enerji patlamalarına yol açarak Güneş fırtınalarına neden olabilirler. Bu fırtınalar, uydulara zarar verebilir ve hatta iletişim sistemlerini kesintiye uğratabilir.

6GÜNEŞ FIRTINAZI NE ZAMAN OLACAK

GÜNEŞ FIRTINAZI NE ZAMAN OLACAK?

Yeni bir araştırma, Güneş maksimumunun, beklenenden daha erken bir şekilde 2024'ün başlarında yaşanacağını gösterdi. Bu tahmin, NASA'nın 2025 sonları için öngördüğü tahminle farklılık gösteriyor.

7Güneş fırtınası ne zaman olacak 2024-2025 Güneş fırtınası nedir, nasıl oluşur, güneş fırtınasında neler olur, güneş fırtınası sonuçları neler

Hintli bir araştırma ekibi, IISER Kolkata Uzay Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi'nden fizikçi Dr. Dibyendu Nandi liderliğinde, bu yeni tahmini ortaya attı.

8GÜNEŞ FIRTINASININ ZARARLARI NELERDİR

GÜNEŞ FIRTINASININ ZARARLARI NELERDİR?

Normal yoğunluktaki güneş fırtınalarının insan yaşamı ve gezegendeki diğer türler üzerinde önemli bir etkisi olmadığı bilinmekte. Ancak uzmanlar, elektrik alt yapısına ek olarak, aşırı bir güneş fırtınasının canlı organizmalar için sağlık tehlikesine neden olabileceğini belirtiyor. Hatta bazı fırtınaların ölüme neden olacak kadar kadar güçlü olduğunu da ifade ediyor. Bu tehlikeler arasında elektrik şebekesi dalgalanmalarını zayıflatma, uydular ve Kuzey Kutbu çevresindeki bölgelerde potansiyel olarak auoraları ateşleyebilme ihtimalleri yer alıyor. Bunun yanı sıra göç eden hayvanların yön bulma yeteneklerini de bozma ihtimali var.