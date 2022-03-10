Gülşen albümünün kapak pozlarını paylaştı, yer yerinden oynadı...
Gülşen, geçtiğimiz günlerde internete sızan ‘Lolipop’ albümünün kapak fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Gülşen'in göğüs uçlarını minik bir aksesuarla kapadığı pozu olay oldu.
• 10 Mart 2022 - 12:12 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL
Konserdeki kostümleriyle magazin gündeminden düşmeyen gülşen geçtiğimiz gün sahnesine gelen arkadaşının kucağına oturmasıyla olay yaratmıştı. Gülşen bu olay unutulmadan bomba bir pozla anılmaya başlandı.
2
Lolipop adında şarkı çıkarmaya hazırlanan Gülşen'in kapak pozu sızmıştı. Gülşen sızan pozları yüksek kalitede kendi paylaştı.
3
Sosyal medyayı ikiye bölen Gülşen gelen tepkilere rağmen geri adım atmıyor. İddialı pozlarının yanında şarkısı için verdiği pozuyla olay olan Gülşen göğüslerini minik bir aksesuarla kapadı.
4
Gülşen'e hayranlarından "Queen" yorumlarıyla destek yağıyor. Fotoğraf 20 dakikada 25 bin beğeni aldı.