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MagazinGülşen albümünün kapak pozlarını paylaştı, yer yerinden oynadı...
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• 10 Mart 2022 - 12:12 • Son Güncelleme:

Gülşen albümünün kapak pozlarını paylaştı, yer yerinden oynadı...

Gülşen, geçtiğimiz günlerde internete sızan ‘Lolipop’ albümünün kapak fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Gülşen'in göğüs uçlarını minik bir aksesuarla kapadığı pozu olay oldu.

• 10 Mart 2022 - 12:12 • Son Güncelleme:
1Gülşen albümünün kapak pozlarını paylaştı, yer yerinden oynadı...
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Konserdeki kostümleriyle magazin gündeminden düşmeyen gülşen geçtiğimiz gün sahnesine gelen arkadaşının kucağına oturmasıyla olay yaratmıştı. Gülşen bu olay unutulmadan bomba bir pozla anılmaya başlandı.

2Gülşen albümünün kapak pozlarını paylaştı, yer yerinden oynadı...

Lolipop adında şarkı çıkarmaya hazırlanan Gülşen'in kapak pozu sızmıştı. Gülşen sızan pozları yüksek kalitede kendi paylaştı.

3Gülşen albümünün kapak pozlarını paylaştı, yer yerinden oynadı...

Sosyal medyayı ikiye bölen Gülşen gelen tepkilere rağmen geri adım atmıyor. İddialı pozlarının yanında şarkısı için verdiği pozuyla olay olan Gülşen göğüslerini minik bir aksesuarla kapadı.

4Gülşen albümünün kapak pozlarını paylaştı, yer yerinden oynadı...

Gülşen'e hayranlarından "Queen" yorumlarıyla destek yağıyor. Fotoğraf 20 dakikada 25 bin beğeni aldı.

5Gülşen albümünün kapak pozlarını paylaştı, yer yerinden oynadı...

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Gülşen albümünün kapak pozlarını paylaştı, yer yerinden oynadı...

Gülşen albümünün kapak pozlarını paylaştı, yer yerinden oynadı...