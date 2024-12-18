Granikos Savaşı’nın yapıldığı alan ortaya çıkarıldı! Büyük İskender'in rotası ortaya çıkarıldı
Büyük İskender'in en önemli savaşlarından olan Granikos Savaşı’nın yapıldığı alan, bilim adamlarının 20 yıllık emeğinin ardından ortaya çıkarıldı. Projenin bilimsel danışmanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Şimdiye kadar yaklaşık 150 yıldan bu yana aranan güzergahı, antik yerleşim alanını tespit ettik. Bu güzergahtan İskender'in Granikos Savaşı'na hangi rotadan ulaştığını bulduk" dedi.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
• 18 Aralık 2024 - 13:59 • Son Güncelleme:
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
• 18 Aralık 2024 - 13:59 • Son Güncelleme: