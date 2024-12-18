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GündemGranikos Savaşı’nın yapıldığı alan ortaya çıkarıldı! Büyük İskender'in rotası ortaya çıkarıldı
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Granikos Savaşı’nın yapıldığı alan ortaya çıkarıldı! Büyük İskender'in rotası ortaya çıkarıldı

Büyük İskender'in en önemli savaşlarından olan Granikos Savaşı’nın yapıldığı alan, bilim adamlarının 20 yıllık emeğinin ardından ortaya çıkarıldı. Projenin bilimsel danışmanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Şimdiye kadar yaklaşık 150 yıldan bu yana aranan güzergahı, antik yerleşim alanını tespit ettik. Bu güzergahtan İskender'in Granikos Savaşı'na hangi rotadan ulaştığını bulduk" dedi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
• 18 Aralık 2024 - 13:59 • Son Güncelleme:
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
• 18 Aralık 2024 - 13:59 • Son Güncelleme:
1Granikos Savaşı’nın yapıldığı alan ortaya çıkarıldı Büyük İskenderin rotası ortaya çıkarıldı

ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, 20 yıl önce, 150 yıldır keşfedilmeye çalışan Granikos Savaş Alanı'nı bulmak için çalışmalara başladı. Bu sürede Prof. Dr. Görpe, Biga ilçesi ve çevresinde yüzey araştırması yaptı. Prof. Dr. Körpe, bu yılki çalışmalarda yaklaşık 2 bin 400 yıl önceki 'Granikos Savaşı’nın yapıldığı alanı tespit etti. Alanın turizme kazandırılması ve kültür rotası haline getirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

2ÇOK ÖNEMLİ BULGULARA ULAŞTIK

'ÇOK ÖNEMLİ BULGULARA ULAŞTIK'

Konuya ilişkin Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda Prof. Dr. Körpe, ilgili belediye başkanları ve kaymakamlara projeye ilişkin bilgi verdi.

3Granikos Savaşı’nın yapıldığı alan ortaya çıkarıldı Büyük İskenderin rotası ortaya çıkarıldı

Büyük İskender'in en önemli savaşlarından birinin Çanakkale'de gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Körpe, "Bu savaş günümüzde Çanakkale'nin yaklaşık 100 kilometre doğusunda Biga Ovası'nın ortasından geçen, eski çağlarda 'Granikos Irmağı' olarak bilinen çayın kenarında olmuştu.

4Granikos Savaşı’nın yapıldığı alan ortaya çıkarıldı Büyük İskenderin rotası ortaya çıkarıldı

Bu savaş, Büyük İskender'in en önemli savaşıdır. Çünkü bu savaştan sonra İskender buradan yola çıkarak Batı Anadolu'yu, daha sonra da Hindistan'a kadar bütün Asya'yı fethetti. Onun bu savaştaki başarısı sadece İskender için değil, aynı zamanda dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından olmuştur.

5Granikos Savaşı’nın yapıldığı alan ortaya çıkarıldı Büyük İskenderin rotası ortaya çıkarıldı

Granikos Savaş Alanı ile ilgili yaklaşık 20 yıl önce başlattığımız bir çalışma vardı. Ayrıca son 3 yılda savaş alanını bulmaya yönelik çalışmalar, araştırmalar devam ediyor. En son bu sene bu savaş alanının tam olarak neresi olduğunu tespit etmeye yönelik çok önemli bulgulara ulaştık. Bunlardan en önemlisi İskender'in bu savaş alanına gelirken uğradığı ve kamp yaptığı güzergahların tespitiydi" ifadelerini kullandı.

6KÜLTÜR ROTASI OLARAK TESPİT ETTİK

'KÜLTÜR ROTASI OLARAK TESPİT ETTİK'

Prof. Dr. Körpe, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şimdiye kadar yaklaşık 150 yıldan bu yana aranan güzergahı, antik yerleşim alanını tespit ettik.

7Granikos Savaşı’nın yapıldığı alan ortaya çıkarıldı Büyük İskenderin rotası ortaya çıkarıldı

Bu güzergahtan İskender'in Granikos Savaşı'na hangi rotadan ulaştığını bulduk. Bölgede yaptığımız araştırmalarda antik kaynakları da çok dikkatli okuyarak, yorumlayarak savaşın aşağı yukarı tam olarak nerede olduğunu, hangi köyler arasında olduğunu, ovanın tam olarak neresinde olduğunu bulduk.

8ÇANAKKALEDEN BİGAYA BİR KÜLTÜR ROTASI YAPTIK

'ÇANAKKALE'DEN BİGA'YA BİR KÜLTÜR ROTASI YAPTIK'

Burada yaptığımız sunum ile hem buradaki savaşı, savaş alanındaki tespitlerimizi ve ayrıca en önemlisi İskender'in bu savaş alanına Çanakkale'den Biga'ya doğru yaptığı seferde uğradığı güzergahları bir kültür rotası olarak tespit ettik. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçekleştirilen bu oturumda

9Granikos Savaşı’nın yapıldığı alan ortaya çıkarıldı Büyük İskenderin rotası ortaya çıkarıldı

İskender'in Çanakkale'nin hemen yanından Özbek köyü ovasından başladığı, daha sonra doğuya doğru hareketle Umurbey, Lapseki ve sonra dağları aşarak Biga Ovası'na indiği, Granikos Çayı'na ulaştığı bu rotayı tam olarak tespit ettik. Bu rota aynı zaman bir kültür rotası olarak tartışılacak."