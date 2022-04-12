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FenerbahçeGözlerinin yaşına bakmıyor! Canlı yayında açıkladı 4 kadro dışı daha
HaberlerFenerbahçe Haberleri Gözlerinin yaşına bakmıyor! Canlı yayında açıkladı 4 kadro dışı daha
• 12 Nisan 2022 - 14:48 • Son Güncelleme:

Gözlerinin yaşına bakmıyor! Canlı yayında açıkladı 4 kadro dışı daha

Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in Vole programında yaptığı açıklamalar yine gündem yarattı. İsmail Kartal hakkında 'Ben olsam devam etmem' diyen Çelikler, tecrübeli teknik adamın kadro dışı bıraktığı 4 futbolcuyu daha açıkladı.

• 12 Nisan 2022 - 14:48 • Son Güncelleme:
1Gözlerinin yaşına bakmıyor Canlı yayında açıkladı 4 kadro dışı daha
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Galatasaray galibiyetinden sonra Süper Lig'de Konyaspor'u geride bırakarak 2.lik koltuğuna oturan ve seri galibiyetlerle hem yönetimin hem de taraftarların alkışlarını toplayan İsmail Kartal'ın durumu henüz netleşmedi. Ali Koç ve Löw'e mesaj göndererek ikinci adam olmam açıklamasında bulunan İsmail Kartal aldığı başarılı sonuçlarla camiayı ikiye bölerken, tecrübeli teknik adam hakkında 'kesin olarak kalmalı' görüşleri daha yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

2Gözlerinin yaşına bakmıyor Canlı yayında açıkladı 4 kadro dışı daha

Çıktığı 12 Süper Lig maçında 8 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İsmail Kartal hakkında 'kalmalı' görüşleri her ne kadar ağırlık kazansa da ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler'in 'Bence kalmamalı ama Ali Koç tercihini İsmail Kartal'dan yana kullanırsa buna da bir şey diyemeyiz' sözleri dikkat çekti. Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı da dahil olmak üzere (1-1) son 5 karşılaşmada resmen uçuşa geçtiğini ifade eden Çelikler, Mesut Özil ve Ozan Tufan haricinde İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılan 4 yıldızı canlı yayında açıkladı.

3Gözlerinin yaşına bakmıyor Canlı yayında açıkladı 4 kadro dışı daha

Vole programında Ali Ece'yle 'Fenerbahçe kritiği' yapan Serdar Ali Çelikler 'Mesut Özil ve Ozan Tufan resmi olarak kadro dışı kalmışlardır ama İsmail Kartal; Luiz Gustavo, Sosa, Nazım Sangare ve Enner Valencia'yı da kadro dışına itmiştir' sözlerini sarfetti. Bu kararı Slavia Prag maçından sonra aldığını aktaran Serdar Ali Çelikler Pelkas'ın da artık kolay kolay tercih edilmeyeceğini vurguladı.

4FENERBAHÇEDE FLAŞ TRANSFER GELİŞMESİ

FENERBAHÇE'DE FLAŞ TRANSFER GELİŞMESİ

Son olarak Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı evinde ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılmış ve ligi 2. sırada sonlandırmak adına büyük bir avantaj elde etmişti.

5Gözlerinin yaşına bakmıyor Canlı yayında açıkladı 4 kadro dışı daha

Maçın ardından Fenerbahçe'de gündem teknik direktör konusu olurken, Joachim Löw - İsmail Kartal - Jorge Jesus arasında karar verme aşamasına geçmişti.

6Gözlerinin yaşına bakmıyor Canlı yayında açıkladı 4 kadro dışı daha

Mısır basınından gazeteci Mohamed Shaba'nın, Box to Box programında yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe, Zamalek forması giyen Ahmed Sayed Zizo ile prensipte anlaşmaya vardı. İşte o sözler...

7Gözlerinin yaşına bakmıyor Canlı yayında açıkladı 4 kadro dışı daha

"Zizo, Türk kulübü Fenerbahçe'den resmi bir teklif aldı ve prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe ile görüşmeler şu aşamada devam ediyor.

8Gözlerinin yaşına bakmıyor Canlı yayında açıkladı 4 kadro dışı daha

Bazı menajerlik şirketleri, Körfez takımları dahil olmak üzere, bir İngiliz kulübünün de kendisine ilgi duyduğunu Zizo'ya aktardı ve bu görüşmenin ardından oyuncu, kendisine gelecek daha iyi bir teklifi beklemeye başladı.

9Gözlerinin yaşına bakmıyor Canlı yayında açıkladı 4 kadro dışı daha

Zizo, Fenerbahçe'den de daha iyi bir teklif bekliyor. Oyuncu, Avrupa'ya dönmek istiyor. İstediği teklifin gelmesi halinde, Zamalek'ten ayrılmak için tereddüt dahi etmeyecek."

10Gözlerinin yaşına bakmıyor Canlı yayında açıkladı 4 kadro dışı daha

10 Ocak 1996'da Mısır'da dünyaya gelen Zizo, 1.80 boyunda ve sağ kanatta görev alıyor. Zizo, tercih edilmesi halinde orta sahanın göbeğinde ve sol kanatta da yer alabiliyor.

11Gözlerinin yaşına bakmıyor Canlı yayında açıkladı 4 kadro dışı daha

Oyuncu, futbol kariyerine Wadi Degla U23 takımında başladı ve daha sonra Nacional, Moreirense ve Zamalek'te oynadı. Zizo, bu sezon 17 müsabakada 9 gole imza attı ve 6 asist üretti. Öte yandan oyuncu, 1395 dakika sahada kaldı. Zizo'nun transfermarkt değeri, 2 milyon euro.

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13Gözlerinin yaşına bakmıyor Canlı yayında açıkladı 4 kadro dışı daha

 

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