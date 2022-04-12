Gözlerinin yaşına bakmıyor! Canlı yayında açıkladı 4 kadro dışı daha
Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in Vole programında yaptığı açıklamalar yine gündem yarattı. İsmail Kartal hakkında 'Ben olsam devam etmem' diyen Çelikler, tecrübeli teknik adamın kadro dışı bıraktığı 4 futbolcuyu daha açıkladı.
Galatasaray galibiyetinden sonra Süper Lig'de Konyaspor'u geride bırakarak 2.lik koltuğuna oturan ve seri galibiyetlerle hem yönetimin hem de taraftarların alkışlarını toplayan İsmail Kartal'ın durumu henüz netleşmedi. Ali Koç ve Löw'e mesaj göndererek ikinci adam olmam açıklamasında bulunan İsmail Kartal aldığı başarılı sonuçlarla camiayı ikiye bölerken, tecrübeli teknik adam hakkında 'kesin olarak kalmalı' görüşleri daha yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.
Çıktığı 12 Süper Lig maçında 8 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İsmail Kartal hakkında 'kalmalı' görüşleri her ne kadar ağırlık kazansa da ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler'in 'Bence kalmamalı ama Ali Koç tercihini İsmail Kartal'dan yana kullanırsa buna da bir şey diyemeyiz' sözleri dikkat çekti. Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı da dahil olmak üzere (1-1) son 5 karşılaşmada resmen uçuşa geçtiğini ifade eden Çelikler, Mesut Özil ve Ozan Tufan haricinde İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılan 4 yıldızı canlı yayında açıkladı.
Vole programında Ali Ece'yle 'Fenerbahçe kritiği' yapan Serdar Ali Çelikler 'Mesut Özil ve Ozan Tufan resmi olarak kadro dışı kalmışlardır ama İsmail Kartal; Luiz Gustavo, Sosa, Nazım Sangare ve Enner Valencia'yı da kadro dışına itmiştir' sözlerini sarfetti. Bu kararı Slavia Prag maçından sonra aldığını aktaran Serdar Ali Çelikler Pelkas'ın da artık kolay kolay tercih edilmeyeceğini vurguladı.