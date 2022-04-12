Gözlerinin yaşına bakmıyor! Canlı yayında açıkladı 4 kadro dışı daha

Çıktığı 12 Süper Lig maçında 8 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İsmail Kartal hakkında 'kalmalı' görüşleri her ne kadar ağırlık kazansa da ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler'in 'Bence kalmamalı ama Ali Koç tercihini İsmail Kartal'dan yana kullanırsa buna da bir şey diyemeyiz' sözleri dikkat çekti. Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı da dahil olmak üzere (1-1) son 5 karşılaşmada resmen uçuşa geçtiğini ifade eden Çelikler, Mesut Özil ve Ozan Tufan haricinde İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılan 4 yıldızı canlı yayında açıkladı.