Gomis'ten sonra Garry Rodrigues de geri dönüyor! Onyekuru olmayınca...
Galatasaray'da Gomis'le birlikte çok iyi bir ikili olan ve sarı kırmızılı takımı tabiri caizse şampiyon yapan Garry Rodrigues Süper Lig'e geri dönüyor. Onyekuru'nun işini bitiremeyen şampiyon kulüp Rodrigues ile kanat forvet açığını kapatmak istiyor...
Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'ta forma giyen Garry Rodrigues yeniden transfer için İStanbul'a geliyor. Son olarak Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Yeşil Burun Adalı futbolcu için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar..
Turuncu-lacivertliler, bu doğrultuda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Garry Rodrigues'i gündemine aldı. Devre arası transfer döneminde Trezeguet ve Pizzi gibi isimleri kiralayarak transferde adından oldukça söz ettiren Başakşehir, gözünü Yeşil Burun Adalı futbolcuya dikti.
2019-2020 sezonunda Emre Belözoğlu ile birlikte Fenerbahçe formasını terleten Rodrigues'in, genç teknik direktör ile çalışmaya gönüllü olduğu ise gelen haberler arasında. Tecrübeli kanat oyuncusunun İstanbul'u çok sevdiği de biliniyor.
2016-2017 devre arasında 5 milyon 300 bin euro bonservis bedeliyle PAOK'tan Galatasaray'a transfer olan Garry Rodrigues, sarı-kırmızılıların 2017-2018 sezonu Süper Lig şampiyonluğunda gösterdiği performansla Bafetimbi Gomis ile birlikte başrol oynamıştı. Galatasaray'da 78 maça çıkan Garry, 16 gol ve 16 asistlik istatistikle 2019-2020 devre arasında Al Ittihad'in yolunu tutmuştu. Galatasaray bu transferden 9 milyon euro bonservis kazanmıştı.