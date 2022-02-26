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BaşakşehirGomis'ten sonra Garry Rodrigues de geri dönüyor! Onyekuru olmayınca...
HaberlerBaşakşehir Haberleri Gomis'ten sonra Garry Rodrigues de geri dönüyor! Onyekuru olmayınca...
• 26 Şubat 2022 - 11:48 • Son Güncelleme:

Gomis'ten sonra Garry Rodrigues de geri dönüyor! Onyekuru olmayınca...

Galatasaray'da Gomis'le birlikte çok iyi bir ikili olan ve sarı kırmızılı takımı tabiri caizse şampiyon yapan Garry Rodrigues Süper Lig'e geri dönüyor. Onyekuru'nun işini bitiremeyen şampiyon kulüp Rodrigues ile kanat forvet açığını kapatmak istiyor...

• 26 Şubat 2022 - 11:48 • Son Güncelleme:
1Gomisten sonra Garry Rodrigues de geri dönüyor Onyekuru olmayınca...
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Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'ta forma giyen Garry Rodrigues yeniden transfer için İStanbul'a geliyor. Son olarak Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Yeşil Burun Adalı futbolcu için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar..

2Gomisten sonra Garry Rodrigues de geri dönüyor Onyekuru olmayınca...

Medipol Başakşehir'de Garry Rodrigues sürprizi! Spor Toto Süper Lig'e çok kötü bir başlangıç yapan ve bir ara küme düşme hattına kadar gerileyen fakat Emre Belözoğlu'nun takıma gelmesiyle ligde 3. sıraya kadar yükselen Başakşehir, bir yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

3Gomisten sonra Garry Rodrigues de geri dönüyor Onyekuru olmayınca...

Turuncu-lacivertliler, bu doğrultuda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Garry Rodrigues'i gündemine aldı. Devre arası transfer döneminde Trezeguet ve Pizzi gibi isimleri kiralayarak transferde adından oldukça söz ettiren Başakşehir, gözünü Yeşil Burun Adalı futbolcuya dikti.

4Gomisten sonra Garry Rodrigues de geri dönüyor Onyekuru olmayınca...

Sezon sonu Trezeguet ile vedalaşacak olan "Boz-Baykuşlar", Mısırlı futbolcudan boşalacak olan sol kanat bölgesini Garry Rodrigues ile doldurmayı planlıyor.

5Gomisten sonra Garry Rodrigues de geri dönüyor Onyekuru olmayınca...

Bu doğrultuda Başakşehir yönetiminin Gary Rodrigues'in şartlarını Olympiakos'a sorduğu, Yunan devinde düzenli forma şansı bulamayan 31 yaşındaki futbolcunun da Başakşehir'e transferine sıcak baktığı iddia edildi.

6Gomisten sonra Garry Rodrigues de geri dönüyor Onyekuru olmayınca...

2019-2020 sezonunda Emre Belözoğlu ile birlikte Fenerbahçe formasını terleten Rodrigues'in, genç teknik direktör ile çalışmaya gönüllü olduğu ise gelen haberler arasında. Tecrübeli kanat oyuncusunun İstanbul'u çok sevdiği de biliniyor.

7Gomisten sonra Garry Rodrigues de geri dönüyor Onyekuru olmayınca...

Başakşehir devre arası transfer döneminde, Olympiakos forması forma giyen bir diğer eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'yu gündemine almış fakat transferi sonuçlandıramamıştı.

8Gomisten sonra Garry Rodrigues de geri dönüyor Onyekuru olmayınca...

2016-2017 devre arasında 5 milyon 300 bin euro bonservis bedeliyle PAOK'tan Galatasaray'a transfer olan Garry Rodrigues, sarı-kırmızılıların 2017-2018 sezonu Süper Lig şampiyonluğunda gösterdiği performansla Bafetimbi Gomis ile birlikte başrol oynamıştı. Galatasaray'da 78 maça çıkan Garry, 16 gol ve 16 asistlik istatistikle 2019-2020 devre arasında Al Ittihad'in yolunu tutmuştu. Galatasaray bu transferden 9 milyon euro bonservis kazanmıştı.

9Gomisten sonra Garry Rodrigues de geri dönüyor Onyekuru olmayınca...

2019-2020 sezonu öncesi Fenerbahçe'nin yolunu tutan Garry Rodrigues'in 2. Türkiye macerası istediği gibi gitmemiş yıldız futbolcu sarı-lacivertlilerle 29 maça çıkarken 4 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koymuştu. Transfermarkt verilerine göre Garry Rodrigues'in piyasa değeri 4 milyon euro.

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11Gomisten sonra Garry Rodrigues de geri dönüyor Onyekuru olmayınca...

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