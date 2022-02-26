Gomis'ten sonra Garry Rodrigues de geri dönüyor! Onyekuru olmayınca...

Medipol Başakşehir'de Garry Rodrigues sürprizi! Spor Toto Süper Lig'e çok kötü bir başlangıç yapan ve bir ara küme düşme hattına kadar gerileyen fakat Emre Belözoğlu'nun takıma gelmesiyle ligde 3. sıraya kadar yükselen Başakşehir, bir yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.