Gökdelenin 43'üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti! Semanur'un telefonu inceleniyor
Ankara'da, gökdelende arkadaşının oturduğu 43'üncü kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybeden binicilik eğitmeni Semanur Arslan'ın (27) cep telefonu incelemeye alındı. Semanur'un, ölmeden önce yakınlarına tehdit edildiğini ve takip altında olduğunu söylediği öğrenildi.
Samet ÖKSÜZ/ ANKARA, (DHA)
• 26 Ekim 2024 - 18:54 • Son Güncelleme:
Samet ÖKSÜZ/ ANKARA, (DHA)
• 26 Ekim 2024 - 18:54 • Son Güncelleme: