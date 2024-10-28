Gökdelenin 43'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Semanur ile ilgili yeni gelişme
Ankara'da, gökdelende arkadaşının 43'üncü kattaki evinin penceresinden düşüp, hayatını kaybeden binicilik eğitmeni Semanur Arslan'ın (27) not defteri ortaya çıktı. Arslan'ın, Güvendeyim, etrafımdaki kötü herkesten arındım. Mutluyum ve bütün yardıma ihtiyacı olanlara yardım edecek güce sahibim notları dikkat çekti. Anne Elif Karaca (50) Benim kızım mümkün değil, intihar etmez. Hayat dolu bir çocuktu. Benim kızım asla intihar etmedi dedi.
Samet ÖKSÜZ/ ANKARA, (DHA)
• 28 Ekim 2024 - 15:04 • Son Güncelleme:
Samet ÖKSÜZ/ ANKARA, (DHA)
• 28 Ekim 2024 - 15:04 • Son Güncelleme: