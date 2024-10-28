Gökdelenin 43'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Semanur ile ilgili yeni gelişme

O ara ben odaya gitmeden önce kızın taksi çağırdığını duydum. Daha sonra ses kesilince biz taksi çağırdı ve gitti diye düşündük. Odadan çıktık. Çıktığımızda bütün eşyaları salondaydı. Biz de otoparka aramaya indik' demiş. Çıplak ayakla benim kızım nereye gider Benim kızım otoparka niye insin Benim kızımın arabası yok. Benim kızım öyle bir şey yapsa neden taksi çağırsın evine dönmek için diye konuştu.