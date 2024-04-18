Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Meteoroloji, AKOM İstanbul için saat vererek uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayınladı. Çok sayıda il için sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış açıklaması yapan MGM İstanbul için saat vererek uyarılarda bulundu. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte o tarihe kadar kuvvetli sağanak geçişlerinin etkili olabileceğini duyurdu. İşte hava durumunun detayları...
• 18 Nisan 2024 - 11:35 • Son Güncelleme:
• 18 Nisan 2024 - 11:35 • Son Güncelleme: