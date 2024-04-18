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Gündem Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Meteoroloji, AKOM İstanbul için saat vererek uyardı
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Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Meteoroloji, AKOM İstanbul için saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayınladı. Çok sayıda il için sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış açıklaması yapan MGM İstanbul için saat vererek uyarılarda bulundu. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte o tarihe kadar kuvvetli sağanak geçişlerinin etkili olabileceğini duyurdu. İşte hava durumunun detayları...

• 18 Nisan 2024 - 11:35 • Son Güncelleme:
• 18 Nisan 2024 - 11:35 • Son Güncelleme:
1 Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji, AKOM İstanbul için saat vererek uyardı

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacak. Kuzey ve batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

2 Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji, AKOM İstanbul için saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

3 Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji, AKOM İstanbul için saat vererek uyardı

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

4 Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji, AKOM İstanbul için saat vererek uyardı

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

5 Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji, AKOM İstanbul için saat vererek uyardı

Cumartesi günü yurdun iç ve batı kesimlerde genellikle yağış alan bölgelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor. Hafta sonu ise sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına inecek.

6 PROF. DR. ŞENDEN İL İL UYARI

PROF. DR. ŞEN'DEN İL İL UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışması Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

7 Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji, AKOM İstanbul için saat vererek uyardı

Dünle bugün arasında İstanbul’da sıcaklık farkı 4-5 derece. Antalya’da 20 dereceye kadar düşecek.

8 Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji, AKOM İstanbul için saat vererek uyardı

İstanbul’da çok kuvvetli yağış yok. Edirne ve Kırklareli’nde şiddetli yağış var. İç Anadolu’da fırtına var, 80 km’ye kadar çıkacak. Akşam bitecek. Yarın yağışlar duruyor.

9 Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji, AKOM İstanbul için saat vererek uyardı

Cumartesi günü çok kuvvetli bir yağış getirilecek. Gece yarısından sonra 2-3 gibi. Çanakkale, Edirne, Muğla, Antalya ve Ankara’nın güneyini etkileyecek. İzmir’de 20 dereceye kadar düşecek. Su baskını, taşkın olabilir. En çok Muğla ilçelerinde etkili olacak.

10 Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji, AKOM İstanbul için saat vererek uyardı

İstanbul’da sabah saatlerinde Avrupa yakasında öğleden sonra Anadolu yakasında etkili olacak. İstanbul’da 3-4 gün sıcaklıkta çok değişiklik olmayacak sıcaklıkta.

11 Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji, AKOM İstanbul için saat vererek uyardı

Cumartesi ye dikkat edelim gece yarısından sonra öğlene kadar. İstanbul, Dubai gibi olmaz. Bizim enlemlerimiz tropik yağışları oluşturmuyor. Dubai’de enerji çok fazlaydı ve geniş alanı kapsıyordu. Bizdeki topografya farklı. Çanakkale, Edirne, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’da etkili olacak. Öğlen saatlerinde Düzce ve Ankara’nın doğusunda da ekili olacak.

12 VE ÜÇ BÜYÜK İL

VE ÜÇ BÜYÜK İL

Ankara'da önümüzdeki iki gün yağış yok. Ancak cumartesi günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de ise üç gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Bugün sıcaklık İstanbul'da 22, Ankara'da 26 İzmir'de ise 27 derece olacak.

13 AKOM UYARDI

AKOM UYARDI

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin bugünden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği belirtildi.

14 Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji, AKOM İstanbul için saat vererek uyardı

Hafta boyunca 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, rüzgarın kuzeyden saatte 20-50 kilometre hızla kuvvetlenmesiyle birlikte 13-17 derece aralığına gerileyeceği aktarılan açıklamada, "Pazar gününe kadar il genelinde kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.