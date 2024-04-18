Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Meteoroloji, AKOM İstanbul için saat vererek uyardı

Cumartesi ye dikkat edelim gece yarısından sonra öğlene kadar. İstanbul, Dubai gibi olmaz. Bizim enlemlerimiz tropik yağışları oluşturmuyor. Dubai’de enerji çok fazlaydı ve geniş alanı kapsıyordu. Bizdeki topografya farklı. Çanakkale, Edirne, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’da etkili olacak. Öğlen saatlerinde Düzce ve Ankara’nın doğusunda da ekili olacak.