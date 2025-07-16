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Göç yolunun zarif konukları Sivas'ta: İzleyenleri mest ediyor

16.07.2025 - 13:24Güncellenme Tarihi:

Sivas’ta bulunan Ulaş Gölü, göç yolculuğu yapan allı turnalara ev sahipliği yapıyor. Görenleri mest eden allı turnalar, doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.

1Göç yolunun zarif konukları Sivas'ta: İzleyenleri mest ediyor

Sivas’ın Ulaş ilçesinde göçmen kuşların uğrak noktalarından olan Ulaş Gölü, bugünlerde Kuzey Afrika, Güney Avrupa, Orta Doğu ve İran'dan Türkiye’ye göç eden allı turnaları ağırlıyor.

2Göç yolunun zarif konukları Sivas'ta: İzleyenleri mest ediyor

Doğa fotoğrafçısı Mücahit Eren, allı turnaların oluşturduğu görsel şöleni görüntüledi.

3Göç yolunun zarif konukları Sivas'ta: İzleyenleri mest ediyor

Mücahit Eren, allı turnaları gün batımıyla birlikte görüntülediğini belirterek, "Daha önceden de birçok kez ziyaret ettiğim Ulaş Gölü'ne gittim. Bu seferki gitmemde farklı misafirlerle karşılaştım."

4Göç yolunun zarif konukları Sivas'ta: İzleyenleri mest ediyor

"Flamingolar gelmişti, onlarla karşılaştım. Yanımda dronum vardı ve bu anları çekme fırsatı yakaladım. Gün batımı ile birlikte müthiş bir görüntü çekme fırsatı buldum. Zaten sosyal medyaya dron ile doğa videoları çekiyorum. "

5Göç yolunun zarif konukları Sivas'ta: İzleyenleri mest ediyor

"Bu hayvanları da yakaladığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu videoyu sosyal medyada paylaştığımda çok güzel geri dönüşler aldım. Videonun güzel olduğuna dair güzel yorumlar aldım. "

6Göç yolunun zarif konukları Sivas'ta: İzleyenleri mest ediyor

"Ben de olabildiğince güzel çekmeye çalıştım. Daha önce Ulaş Gölü'nde böyle bir flamingo sürüsü yoktu. Benden sonra birçok fotoğrafçı arkadaşım da fotoğraflamak için gitti. "

7Göç yolunun zarif konukları Sivas'ta: İzleyenleri mest ediyor

"Flamingoları gün batımıyla birlikte uçarken de çekme fırsatım oldu. İnşallah daha farklı kuş türleri de gelir, onları da çekme fırsatı buluruz" dedi.