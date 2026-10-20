Giresun'da tıp tarihine geçen dev ameliyat! Dünyada sadece 3 kişide görüldü, doktorlar gözlerine inanamadı

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Hastanın tedavi sürecini yürüten Op. Dr. Ertürk Altun ise, hastaneye idrarda kanama şikayetiyle başvuran hastada yapılan tetkikler sonucunda mesanede kitle tespit edildiğini belirterek, "İlk aşamada kapalı yöntemle çıkarılan kitlenin patolojik incelemesinde kanserin mesane kasına ilerlediğini belirledik. Bu durumda mesanenin tamamen alınmasını içeren radikal sistektomi ameliyatının gerekli olduğunu karar verdik. Ameliyat öncesi görüntülemelerde hastanın pelvik böbrek anomalisi bulunduğu da tespit edildi. Literatür taramamızda pelvik böbreği bulunan hastalarda radikal sistektomi ve üriner diversiyon ameliyatının daha önce dünya genelinde yalnızca üç vakada bildirildiğini gördük. Türkiye'den ise bu özellikleri taşıyan bir vaka bildirimi bulunmadığını tespit ettik. Böbreğin damar yapılarının ve idrar kanalının korunması bizim için oldukça önemliydi. Ameliyat sırasında böbreği ve fonksiyonlarını korumayı başardık. Hastamızın şu anda iyi olması bizim için en sevindirici gelişme" diye konuştu.