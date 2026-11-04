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GündemGiresun'da sonbahar manzaraları: Kümbet Yaylası ve Asarcık Köyü dron kamerasına böyle yansıdı
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Giresun'da sonbahar manzaraları: Kümbet Yaylası ve Asarcık Köyü dron kamerasına böyle yansıdı

04.11.2026 - 11:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Giresun’un Dereli ve Şebinkarahisar ilçelerinde sonbahar mevsimiyle birlikte doğa kartpostallık görüntülere sahne oldu. Kümbet Yaylası güzergahındaki ormanlarda sarı ve yeşilin her tonu sergilenirken, Asarcık köyündeki kavak ağaçlarının sunduğu görsel şölen dron kamerasıyla havadan kaydedildi.

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1Giresun'da sonbahar manzaraları: Kümbet Yaylası ve Asarcık Köyü dron kamerasına böyle yansıdı

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Giresun'un Dereli ve Şebinkarahisar ilçelerinde sonbaharın renk geçişlerinin oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

2Giresun'da sonbahar manzaraları: Kümbet Yaylası ve Asarcık Köyü dron kamerasına böyle yansıdı

Dereli ilçesindeki ormanlık alanlarda ağaçlar, sonbaharda sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

3Giresun'da sonbahar manzaraları: Kümbet Yaylası ve Asarcık Köyü dron kamerasına böyle yansıdı

Kümbet Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol güzergahında oluşan renk geçişleri, güzel manzaralar ortaya çıkardı.

4Giresun'da sonbahar manzaraları: Kümbet Yaylası ve Asarcık Köyü dron kamerasına böyle yansıdı

Şebinkarahisar'a bağlı Asarcık köyü mevkisinde ise kavak ağaçlarının sararan yaprakları, bölgeye sonbaharın kendine özgü güzelliğini kattı.

5Giresun'da sonbahar manzaraları: Kümbet Yaylası ve Asarcık Köyü dron kamerasına böyle yansıdı

Bölgedeki bitki örtüsünün sonbaharla değişen renkleri dron kamerasıyla kaydedildi.

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