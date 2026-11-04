Giresun'da sonbahar manzaraları: Kümbet Yaylası ve Asarcık Köyü dron kamerasına böyle yansıdı
04.11.2026 - 11:05Güncellenme Tarihi:
Giresun’un Dereli ve Şebinkarahisar ilçelerinde sonbahar mevsimiyle birlikte doğa kartpostallık görüntülere sahne oldu. Kümbet Yaylası güzergahındaki ormanlarda sarı ve yeşilin her tonu sergilenirken, Asarcık köyündeki kavak ağaçlarının sunduğu görsel şölen dron kamerasıyla havadan kaydedildi.
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Giresun'un Dereli ve Şebinkarahisar ilçelerinde sonbaharın renk geçişlerinin oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.
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Dereli ilçesindeki ormanlık alanlarda ağaçlar, sonbaharda sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.
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Kümbet Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol güzergahında oluşan renk geçişleri, güzel manzaralar ortaya çıkardı.
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Şebinkarahisar'a bağlı Asarcık köyü mevkisinde ise kavak ağaçlarının sararan yaprakları, bölgeye sonbaharın kendine özgü güzelliğini kattı.
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Bölgedeki bitki örtüsünün sonbaharla değişen renkleri dron kamerasıyla kaydedildi.