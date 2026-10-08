Giresun’da nasıl oluştuğunu bilen yok! 1.5 kilometre ilerleyen kayboluyor

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Etkinliğe katılan öğretmen Aydın Bodur, Tepesi Delik Obruğu’na ilişkin, “Bu oluşumun nasıl olduğunu tam olarak bilen yok. Gök taşı düştü diyenler de var ama daha çok bu dağın içi boşalmış, belli bir boşluk oluşunca da çökmüş. O çöküntü de bir mağara esasında. Obruğun içinde bulunan yer altı göletinden yaklaşık 1,5 kilometre sonra köye çıkanlar var. Şu anda yaşayanlar arasında 1 kilometre kadar yürüyüp çıkışı bulamayanlar var. Yani birçok bölümün olduğu, dağın altında büyük bir boşluk var ama henüz bir çalışma yapılmadı. Turizme kazandırılma noktasında eksiklerimiz var. Çabalar var, inşallah meyvesini verirse bundan sonraki yürüyüşlerde daha derli toplu bir obruğu tam olarak gezmiş, yer altı göletinin içine de girmiş olacağız. Evliya Çelebi'nin kitabında da geçiyor burası, buradan bahsediyor” dedi.