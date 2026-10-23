Giresun’da manda yetiştiriciliğine dev hibe: 25 üreticiye kurayla damızlık boğa dağıtıldı!

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Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ensar Yılmaz, manda yetiştiriciliğinin yalnızca hayvancılık faaliyeti olmadığını, aynı zamanda kültürel miras ve kırsal kalkınma açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Giresun’un manda varlığı bakımından Türkiye genelinde 14’üncü sırada bulunmaktadır. TÜİK verilerine göre kentte 3 bin 974 baş manda bulunmaktadır. 2009 yılından bu yana anaç mandalar ve malaklar için üreticilere 15 milyon 798 bin lira doğrudan nakdi destek sağlandı. 2012 yılında başlatılan Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi kapsamında ise 289 yetiştirici bin 707 baş hayvanla desteklerden yararlandı.



Islah projesi kapsamında yetiştiricilere 40 milyon 198 bin lira ödeme yapıldı. Giresun’da manda yetiştiriciliğine sağlanan toplam nakdi destek de 56 milyon 996 bin liraya ulaştı. Manda sütünü ekonomik değere dönüştürmek amacıyla altyapı yatırımları da gerçekleştirildi.



Süt toplama altyapısı projesi kapsamında 1 milyon 123 bin liralık ekipman yatırımı kazandırıldı. Damızlık boğa dağıtım projesiyle ise, sürülerde akrabalı yetiştirmeden kaynaklanan verim kayıplarını önlemek ve genetik potansiyeli yüksek yeni nesiller elde etmek amaçlanmaktadır. Teknik şartnamelere uygun olarak seçilen üstün vasıflı 25 damızlık Anadolu mandası boğasını şeffaf kura usulüyle 25 asil yetiştiricimize teslim ediyoruz. Bu boğalar sayesinde dünyaya gelecek yavrularla birlikte sürülerimizin et ve süt veriminde en az yüzde 30 artış yakalamayı hedefliyoruz. Giresun’un tescilli lezzetleri arasında yer alan manda kaymağı ve süt ürünlerinin üretimi de artacak. Kazanan üreticimiz, kazanan Giresun olacak" dedi.