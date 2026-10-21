Giresun’da fındık üreticilerine önemli eğitim: Yanlış budama verimi düşürüyor

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Fındık üreticisi 72 yaşındaki Saynur Türkmenoğlu, yaklaşık 9 dönüm fındık bahçesi bulunduğunu ve son yıllarda verimde düşüş yaşadığını belirtti. Bahçesinin bakımını büyük ölçüde kendisinin yaptığını anlatan Türkmenoğlu, işçi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle budamayı da öğrenmek istediğini söyledi.Türkmenoğlu, bahçede yapılan uygulamalarla doğru ve yanlış budama yöntemlerini öğrenmeyi amaçladığını dile getirerek, edindiği bilgilerle kendi bahçesinde daha doğru bakım çalışmaları yapmak istediğini kaydetti.Fındık üreticisi Özlem Ok da çocukluğundan bu yana fındık üretiminin içinde olduğunu ve yaklaşık 30 dönüm bahçelerinin bulunduğunu belirtti. Bazı yıllar 4-5 ton ürün aldıklarını aktaran Ok, kahverengi kokarca zararlısı ve hastalıkların verimi olumsuz etkilediğini ifade etti. İki haftadır eğitimlere katıldığını anlatan Ok, gübreleme, ilaçlama, bahçe bakımı ve zararlılarla mücadele konularında bilgi edindiklerini belirterek, öğrendiklerini çevresi ve akrabalarıyla paylaşacağını söyledi.Gülçin Özkan ise yaklaşık 10 dekar bahçeden 1,5-2 ton civarında fındık aldıklarını belirterek, eğitimlerin üreticiler açısından faydalı olduğunu ifade etti. Özkan, fındıkta görülen hastalıkların yanı sıra kahverengi kokarcayla mücadele, biyolojik mücadele yöntemleri, tuzak kullanımı ve doğru ilaçlama dönemleri hakkında da bilgi edindiklerini kaydetti.