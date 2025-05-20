Giresun'da festivalinde ilginç gelenek: Dereye 7 çift, 1 tek taş atıldı!

Aksu Deresinin denizle buluştuğu noktada geçmişten günümüze devam ettirilen gelenekler yerine getirildi. Rumi takvime göre 7 Mayıs olan ve halk arasında ‘Mayıs Yedisi’ olarak kutlanan ve yörede 3 bin yıllık geçmişe sahip olan etkinlikte vatandaşlar sabah saatlerinde festival alanına gelerek 7 çift ve 1 tek taşı dilek tutmalarının ardından dereye attı. Vatandaşlar daha sonra 3 defa sac ayaktan geçerek geleneği yerine getirdiler. Daha sonra festival alanında Kolombiya, Ukrayna ve Gürcistan ile yurtiçinden gelen halk oyunları ekipleri, geleneksel oyunlarını sergilediler.