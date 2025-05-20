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GündemGiresun'da festivalinde ilginç gelenek: Dereye 7 çift, 1 tek taş atıldı!
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Giresun'da festivalinde ilginç gelenek: Dereye 7 çift, 1 tek taş atıldı!

Giresun’da 4 bin yıllık geleneğin yaşatılması amacıyla bu yıl 48.'si düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nde katılımcılar dilek tutup dereye yedi çift, bir tek taş attı, sac ayaktan geçti.

• 20 Mayıs 2025 - 15:42 • Son Güncelleme:
• 20 Mayıs 2025 - 15:42 • Son Güncelleme:
1Giresunda festivalinde ilginç gelenek: Dereye 7 çift, 1 tek taş atıldı

Aksu Deresinin denizle buluştuğu noktada geçmişten günümüze devam ettirilen gelenekler yerine getirildi.

2Giresunda festivalinde ilginç gelenek: Dereye 7 çift, 1 tek taş atıldı

Rumi takvime göre 7 Mayıs olan ve halk arasında ‘Mayıs Yedisi’ olarak kutlanan ve yörede 3 bin yıllık geçmişe sahip olan etkinlikte vatandaşlar sabah saatlerinde festival alanına gelerek 7 çift ve 1 tek taşı dilek tutmalarının ardından dereye attı.

3Giresunda festivalinde ilginç gelenek: Dereye 7 çift, 1 tek taş atıldı

Vatandaşlar daha sonra 3 defa sac ayaktan geçerek geleneği yerine getirdiler.

4Giresunda festivalinde ilginç gelenek: Dereye 7 çift, 1 tek taş atıldı

Daha sonra festival alanında Kolombiya, Ukrayna ve Gürcistan ile yurtiçinden gelen halk oyunları ekipleri, geleneksel oyunlarını sergilediler.