Giresun'da festivalinde ilginç gelenek: Dereye 7 çift, 1 tek taş atıldı!

Rumi takvime göre 7 Mayıs olan ve halk arasında ‘Mayıs Yedisi’ olarak kutlanan ve yörede 3 bin yıllık geçmişe sahip olan etkinlikte vatandaşlar sabah saatlerinde festival alanına gelerek 7 çift ve 1 tek taşı dilek tutmalarının ardından dereye attı.