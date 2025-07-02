Giresun'da bu işi yapan başka kimse kalmadı: Değeri var ustası yok!

4

Bilal Yayla, pamuk ve yün yorganların sağlığa faydalarına da dikkat çekerek, "Yün yorganlar kışın sıcak, yazın serin tutar. Ayrıca yün yorganlar yorgunluğu da alır. Günümüzde insanlar ne kadar uyursa uyusun hala yorgun ve uykusunu alamıyorsa bunun başlıca nedeni yatak ve yorganların yün olmayışıdır. Yün yatak ve yorganda yatanlar daha dinç ve sağlıklıdır. Sadece yaz dönemlerinde yünü boşaltıp hallaçlayıp yeniden doldurmak gerekiyor. Bu da bizim işimiz oluyor" dedi.