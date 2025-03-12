Giresun'a özgü lezzetler, fındıklı sütlü kadayıf ve fındık ezmeli kadayıf tatlısı Ramazan sofralarının vazgeçilmezi oldu
Giresun'da Ramazan ayının vazgeçilmez tatlarından biri haline gelen fındıklı sütlü kadayıf ve coğrafi işaret tescilli fındık ezmeli kadayıf tatlısı, Giresun'un meşhur tombul fındığıyla lezzet buluyor. Giresun’da üretilen bu özel tatlılar, özellikle Ramazan ayında sofralardan eksik olmuyor.
GİRESUN (İHA)
• 12 Mart 2025 - 18:45 • Son Güncelleme:
GİRESUN (İHA)
• 12 Mart 2025 - 18:45 • Son Güncelleme: