Genç mühendis Ecem, Pendik'te feci şekilde can verdi! Dünya 2'incisi projenin sahibiydi
İstanbul'da havacılık teknolojisi alanında faaliyet gösteren bir şirkette mühendisi olarak çalışan Ecem Sultan Çamlı (28) skuterle işe gittiği sırada TIR'ın yanaşmasıyla 150 metre sürüklendikten sonra TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. Genç mühendisin cenazesi bugün memleketi Balıkesir'de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
• 06 Kasım 2024 - 12:58 • Son Güncelleme:
• 06 Kasım 2024 - 12:58 • Son Güncelleme: