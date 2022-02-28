Gedson'u bırakıp Pulgar'ı alan Burak Elmas'a yaylım ateşi! Attığı gol Portekiz'de bile ses getirdi

Galatasaray'a karşı müthiş bir frikik golü atan Fernandes oyun için Galatasaray orta sahasına da büyük üstünlük sağladı. Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı ikilisi toplamda 84 kez topla buluşurken, Gedson Fernandes 72 kez meşin yuvarlağı ayağına aldı.Sarı - kırmızılıların iki orta saha oyuncusu toplamda girdikleri 16 ikili mücadelenin 5'inden başarıyla ayrıldı.