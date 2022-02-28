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RizesporGedson'u bırakıp Pulgar'ı alan Burak Elmas'a yaylım ateşi! Attığı gol Portekiz'de bile ses getirdi
HaberlerRizespor Haberleri Gedson'u bırakıp Pulgar'ı alan Burak Elmas'a yaylım ateşi! Attığı gol Portekiz'de bile ses getirdi
• 28 Şubat 2022 - 12:15 • Son Güncelleme:

Gedson'u bırakıp Pulgar'ı alan Burak Elmas'a yaylım ateşi! Attığı gol Portekiz'de bile ses getirdi

Dün akşam eski takımı Galatasaray karşısında oynadığı futbol ve duran toptan attığı golle sarı kırmızılı taraftarlara iç geçirten Gedson Fernandes'in performansı Portekiz'de de manşet oldu. Kaliteli orta sahayı transfer etmeyerek Pulgar'ı alan Burak Elmas ise yine istifaya davet edildi.

• 28 Şubat 2022 - 12:15 • Son Güncelleme:
1Gedsonu bırakıp Pulgarı alan Burak Elmasa yaylım ateşi Attığı gol Portekizde bile ses getirdi
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27. haftasında Galatasaray'a konuk olan Çaykur Rizespor'da performansıyla göz kamaştıran isim Gedson Fernandes oldu. Portekizli yıldız ülkesinde manşetleri süsledi. İşte ayrıntılar...

2Gedsonu bırakıp Pulgarı alan Burak Elmasa yaylım ateşi Attığı gol Portekizde bile ses getirdi

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri Gedson Fernandes olmuştu. Portekizli yıldız ile uzun süre ilgilenen Galatasaray transferde mesafe alamayınca ezeli rakibi Beşiktaş devreye girdi ve transferi noktalamıştı. Gedson Fernandes yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek.

3Gedsonu bırakıp Pulgarı alan Burak Elmasa yaylım ateşi Attığı gol Portekizde bile ses getirdi

Fakat transfer döneminin en çok konuşulan olaylarından biri de Çaykur Rizespor'un Gedson Fernandes'i 6 aylığına Benfica'dan kiralaması olmuştu. Portekizli yıldız yeni takımında gösterdiği performansla büyük beğeni topluyor.

4Gedsonu bırakıp Pulgarı alan Burak Elmasa yaylım ateşi Attığı gol Portekizde bile ses getirdi

Galatasaray'a karşı müthiş bir frikik golü atan Fernandes oyun için Galatasaray orta sahasına da büyük üstünlük sağladı. Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı ikilisi toplamda 84 kez topla buluşurken, Gedson Fernandes 72 kez meşin yuvarlağı ayağına aldı.Sarı - kırmızılıların iki orta saha oyuncusu toplamda girdikleri 16 ikili mücadelenin 5'inden başarıyla ayrıldı.

5Gedsonu bırakıp Pulgarı alan Burak Elmasa yaylım ateşi Attığı gol Portekizde bile ses getirdi

Gedson ise 28 ikili mücadelenin 18'inde galip gelen isim oldu.Berkan ve Taylan, toplamda 2 kez top kapma başarısı gösterirken Gedson Fernandes 3 top kaparak bu alanda da üstünlük sağladı.Öte yandan Gedson Fernandes, 14 sahipsiz top kapma başarısı göstererek Berkan ve Taylan'ın toplamda kaptığı sahipsiz top sayısı olan 9'u geçti.

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Gedson Fernandes'in Galatasaray karşısında frikikten attığı gol ve müthiş performansı Portekiz basının da dikkatinden kaçmadı. Portekiz basını yıldız futbolcuya övgüler yağdırdı.

7Gedsonu bırakıp Pulgarı alan Burak Elmasa yaylım ateşi Attığı gol Portekizde bile ses getirdi

A Bola sitesi Gedson Fernandes'in Galatasaray'a attığı golü 'Anıtsal' olarak yorumladı. Haberde "Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a anıtsal bir gol. Eski Benfica oyuncusu 8. dakikada unutulmayacak bir gol attı." ifadeleri kullanıldı.

8Gedsonu bırakıp Pulgarı alan Burak Elmasa yaylım ateşi Attığı gol Portekizde bile ses getirdi

Record sitesi de Gedson Fernandes'in Galatasaray'a attığı frikik golünü manşete taşıdı. Record'da yer alan haberde "Gedson Fernandes, Galatasaray deplasmanında imkansız bir açıdan muhteşem bir gol kaydetti." ifadeleri yer aldı.

9Gedsonu bırakıp Pulgarı alan Burak Elmasa yaylım ateşi Attığı gol Portekizde bile ses getirdi

O Jogo sitesi Gedson Fernandes'in golü sonrası Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdiğini yazdı. Haberde, "Gedson Fernandes attığı müthiş frikik golünün ardından Galatasaray taraftarını susturdu. Genç Portekizliden harika gol." ifadeleri kullanıldı.

10Gedsonu bırakıp Pulgarı alan Burak Elmasa yaylım ateşi Attığı gol Portekizde bile ses getirdi

Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Galatasaray'a transfer olmuştu. Portekizli futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki transfer yarışını Siyah Beyazlılar kazanmıştı.

11Gedsonu bırakıp Pulgarı alan Burak Elmasa yaylım ateşi Attığı gol Portekizde bile ses getirdi

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