Gedson'u bırakıp Pulgar'ı alan Burak Elmas'a yaylım ateşi! Attığı gol Portekiz'de bile ses getirdi
Dün akşam eski takımı Galatasaray karşısında oynadığı futbol ve duran toptan attığı golle sarı kırmızılı taraftarlara iç geçirten Gedson Fernandes'in performansı Portekiz'de de manşet oldu. Kaliteli orta sahayı transfer etmeyerek Pulgar'ı alan Burak Elmas ise yine istifaya davet edildi.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27. haftasında Galatasaray'a konuk olan Çaykur Rizespor'da performansıyla göz kamaştıran isim Gedson Fernandes oldu. Portekizli yıldız ülkesinde manşetleri süsledi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'a karşı müthiş bir frikik golü atan Fernandes oyun için Galatasaray orta sahasına da büyük üstünlük sağladı. Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı ikilisi toplamda 84 kez topla buluşurken, Gedson Fernandes 72 kez meşin yuvarlağı ayağına aldı.Sarı - kırmızılıların iki orta saha oyuncusu toplamda girdikleri 16 ikili mücadelenin 5'inden başarıyla ayrıldı.
Gedson ise 28 ikili mücadelenin 18'inde galip gelen isim oldu.Berkan ve Taylan, toplamda 2 kez top kapma başarısı gösterirken Gedson Fernandes 3 top kaparak bu alanda da üstünlük sağladı.Öte yandan Gedson Fernandes, 14 sahipsiz top kapma başarısı göstererek Berkan ve Taylan'ın toplamda kaptığı sahipsiz top sayısı olan 9'u geçti.