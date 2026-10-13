Geçen yıl hiç yoktu, bu yıl bol geldi: Yozgat’ın şifa deposu gilaburusu tezgahta!

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Kır, gilaburunun yaklaşık 2-3 ay sonra tüketime hazır hale geldiğini belirterek şöyle konuştu:



"Biz bu bölgede yetişmiş olan gilaburularımızı bu şekilde çiftçilerimizden, arkadaşlarımızdan topluyoruz. Topladıktan sonra böyle temizliyoruz, ayıklıyoruz. İçindeki pisliklerini, yani yabancı maddelerini ayırdıktan sonra bu şekilde bidonlara dolduruyoruz. Bu bidonları bidonlara doldurduktan sonra suluyoruz. Bizim özel mahzenimiz var. O mahzenlere koyuyoruz.



2 ay, 3 ay sonra yemeye hazır ve suyunun içilmesine hazır bir şekilde kullanıma sunuyoruz. Şu anda bu gilaburu yenir mi? Yenir. Ama bilen yer, adı üstünde buruk gilaburu. Buruk bir tadı olduğu için çok insanlar beğenmiyor bu mevsimde. Onun için biz 2 ay gibi bir süre beklettikten sonra satışa sunuyoruz. Su olarak da sunuyoruz. Böyle meyve olarak da sunuyoruz.



Ağırlıklı şehir dışından bilenler bizi arıyorlar. Kargoyla, kargo halinde istedikleri yere gönderiyoruz. Bu bölgede aşağı yukarı Çandır, Çayıralan, Kozan, gibi bu bölgelerde olan, Dere boyunda olan yerlerde, sulak yerlerde yetişir, geçen sene hiç yoktu. Bu sene çok şükür var. Bu sene meyve bol. İnşallah fiyat da ona göre uygun olacaktır. Arkadaşlara tavsiye ederim.



Bu ne dostu? Şeker hastalarına, efendime söyleyeyim, böbrek rahatsızlığı geçenlere, böbrek taşlarını, kumlarını dökmeye yarayan bir ürün. Sağlık açısından, C vitamini açısından çok, çok faydalı ürün."