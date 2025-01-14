Gaziantepli halıcılar Emevi Camisi'nin halılarını yenilemek için çalışmalara başladı

“CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNDERLİĞİNDE ‘BİZ BU İŞİN HER YERİNDE VARIZ' DEDİK VE YOLA ÇIKTIK”
Emevi Camisi için üretilecek olan özel halıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı desen ve renklerden oluşacağını bildiren Kaplan, “Biz halı üretimi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile birlikte karar verdik. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Şam'daki Emevi Camii'nin halılarının, Gaziantepli halıcılar tarafından yenileneceğini bildirdi. Gaziantepli halıcılar olarak biz de Gazi şehrimizin Büyükşehir Belediye Başkanı bu işe karar verdikten sonra Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ‘biz bu işin her yerinde varız' dedik ve yola çıktık” dedi.