Gaziantepli halıcılar Emevi Camisi'nin halılarını yenilemek için çalışmalara başladı

“HALILARI İLK TERAVİH NAMAZINA YETİŞTİRECEĞİZ”

Kaplan, halı üretim çalışmalarında öncelikle seçilen özel bir yünün ipe çevrilmesinin sağlandığını ve önümüzdeki günlerde Gaziantepli halıcılar tarafından halıların üretimine geçileceğini bildirerek, “Bu çok özellikli bir halı ve yün ipliğinden olduğundan dolayı şu anda halının iplik üretimi yapılıyor. Çünkü bu halı için her iplik olmaz. Bu halı çok özel bir halı olduğu için halının şu anda ipliği üretiliyor. İnşallah yaklaşık 10 gün içerisinde halının üretimine başlayacağız. İnşallah Ramazan'dan önce ilk teravih namazına halıyı yetiştireceğiz. İlk teravih namazı da ürettiğimiz halının üzerinde kılınacaktır” şeklinde konuştu.Emevi Camisi'nin halıları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıldığını belirten Kaplan, yapılan sunumda Kâbe ve Kudüs için işlenen halıların aynısından istendiğini bildirdi.