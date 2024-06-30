Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu bu yıl 98. kez düzenlenecek. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek olan organizasyonu ilgilileri yakında takip ediyor! Kazanan atın sahibi ise 13 milyon TL'ye yakın ikramiyenin sahibi olacak. Gazi Koşusu'nda koşacak atlar ve jokeyleri: 2024 Gazi Koşusu'nda kim hangi ata biniyor? Favori kim? Gazi Koşusu startı ne zaman?