Gazi Koşusu'nda koşacak atlar ve jokeyleri: 2024 Gazi Koşusu'nda kim hangi ata biniyor? Favori kim? Gazi Koşusu startı ne zaman?
Gazi Koşusu 30 Haziran 2024 Pazar günü (bugün) gerçekleşecek. Bu yıl 98'incisi düzenlenen organizasyonda yarışacak olan atlar da belli oldu. Bu yılki birincilik ikramiyesi açıklandı. Gazi Koşusu'nda koşacak atlar ve jokeyleri: 2024 Gazi Koşusu'nda kim hangi ata biniyor? Gazi Koşusu startı ne zaman?
• 30 Haziran 2024 - 07:53 • Son Güncelleme:
• 30 Haziran 2024 - 07:53 • Son Güncelleme: