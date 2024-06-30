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Gündem Gazi Koşusu'nda koşacak atlar ve jokeyleri: 2024 Gazi Koşusu'nda kim hangi ata biniyor? Favori kim? Gazi Koşusu startı ne zaman?
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Gazi Koşusu'nda koşacak atlar ve jokeyleri: 2024 Gazi Koşusu'nda kim hangi ata biniyor? Favori kim? Gazi Koşusu startı ne zaman?

Gazi Koşusu 30 Haziran 2024 Pazar günü (bugün) gerçekleşecek. Bu yıl 98'incisi düzenlenen organizasyonda yarışacak olan atlar da belli oldu. Bu yılki birincilik ikramiyesi açıklandı. Gazi Koşusu'nda koşacak atlar ve jokeyleri: 2024 Gazi Koşusu'nda kim hangi ata biniyor? Gazi Koşusu startı ne zaman?

• 30 Haziran 2024 - 07:53 • Son Güncelleme:
• 30 Haziran 2024 - 07:53 • Son Güncelleme:
1 Gazi Koşusunda koşacak atlar ve jokeyleri: 2024 Gazi Koşusunda kim hangi ata biniyor Favori kim Gazi Koşusu startı ne zaman

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu bu yıl 98. kez düzenlenecek. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek olan organizasyonu ilgilileri yakında takip ediyor! Kazanan atın sahibi ise 13 milyon TL'ye yakın ikramiyenin sahibi olacak. Gazi Koşusu'nda koşacak atlar ve jokeyleri: 2024 Gazi Koşusu'nda kim hangi ata biniyor? Favori kim? Gazi Koşusu startı ne zaman?

2 Gazi Koşusunda koşacak atlar ve jokeyleri: 2024 Gazi Koşusunda kim hangi ata biniyor Favori kim Gazi Koşusu startı ne zaman

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Gazi Koşusu bu yıl 30 Haziran Pazar günü yapılacak.

Türk atçılığının en önemli yerlerinden olan Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak olan yarış saat 17.15'te başlayacak.

3 Gazi Koşusunda koşacak atlar ve jokeyleri: 2024 Gazi Koşusunda kim hangi ata biniyor Favori kim Gazi Koşusu startı ne zaman



GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?

Koşuda bu yılki birincilik ikramiyesi 13.500.000 TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5.400.000 TL, üçüncüye 2.700.000 TL, dördüncüye 1.350.000 TL ve beşinciye ise 675.000 TL ikramiye dağıtılacak.

4 Gazi Koşusunda koşacak atlar ve jokeyleri: 2024 Gazi Koşusunda kim hangi ata biniyor Favori kim Gazi Koşusu startı ne zaman

98. Gazi Koşusu'na 22 asıl 2'si yedek olmak üzere toplam 24 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 19'u erkek, 5'i de dişi taylardan oluşacak.

5 GAZİ KOŞUSUNA KATILACAK ATLAR VE JOKEYLERİ

GAZİ KOŞUSU'NA KATILACAK ATLAR VE JOKEYLERİ



1.BLUE SUNSET

2.BORREGO

3.CESUR ALİ

4.COUNTACH

5.DRAGON FLAME

6.FESTIVAL FEVER

6 2024 GAZİ KOŞUSU ATLARI

2024 GAZİ KOŞUSU ATLARI



7.IRON SKY

8.KING DAVUT

9.MADRAS

10.MR BAYBARS

11.RIDE THE LIGHTNING

12.SEVERUS SNAPE

13.SON OF COOGER

7 Gazi Koşusunda koşacak atlar ve jokeyleri: 2024 Gazi Koşusunda kim hangi ata biniyor Favori kim Gazi Koşusu startı ne zaman



14.TACHYON

15.TOR GOLD

16.WOLF SEYFO

17.ZIZKA

18.BOSETTI

19.GİZ

8 Gazi Koşusunda koşacak atlar ve jokeyleri: 2024 Gazi Koşusunda kim hangi ata biniyor Favori kim Gazi Koşusu startı ne zaman



20.LOOK AT THE STAR

21.MANGUSTA

22.OHRID INCISI

23.CANOTAY (Yedek)

24.COLLECTER (Yedek)

9 Gazi Koşusunda koşacak atlar ve jokeyleri: 2024 Gazi Koşusunda kim hangi ata biniyor Favori kim Gazi Koşusu startı ne zaman
10 Gazi Koşusunda koşacak atlar ve jokeyleri: 2024 Gazi Koşusunda kim hangi ata biniyor Favori kim Gazi Koşusu startı ne zaman