Garcia da yalan Bielsa da yeni teknik direktörü daha 33 yaşında! Hem de Süper Lig'de...

Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak seçime çevrildi. Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayları çok merak ediliyor. İki aday da Domenec Torrent'e bir tazminat ödemek istemiyor. Bu sorun çözülürse hoca konusunda iki adayın da planları hazır durumda.