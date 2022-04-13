• 13 Nisan 2022 - 08:17 • Son Güncelleme:
Garcia da yalan Bielsa da yeni teknik direktörü daha 33 yaşında! Hem de Süper Lig'de...
Başkan seçilirse büyük bir ihtimalle Domenec Torrent'le yollarını ayıracak olan Metin Öztürk'ün sanıldığı gibi Rudi Garcia ve Marcelo Bielsa ile ilgilenmediği, adayın Süper Lig'de son haftalarda yaptığı çıkışla ses getiren genç antrenörle anlaşmaya varacağı bildirildi.
• 13 Nisan 2022 - 08:17 • Son Güncelleme:
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Nuri Şahin performansı ile büyüledi! Galatasaray 'da Domenec Torrent ile yollar tazminat ödenmeden ayrılırsa, başkan adayı Metin Öztürk'ün seçilmesi halinde takımın başına Antalyaspor'un genç antrenörü getirilecek.
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