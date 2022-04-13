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GalatasarayGarcia da yalan Bielsa da yeni teknik direktörü daha 33 yaşında! Hem de Süper Lig'de...
HaberlerGalatasaray Haberleri Garcia da yalan Bielsa da yeni teknik direktörü daha 33 yaşında! Hem de Süper Lig'de...
• 13 Nisan 2022 - 08:17 • Son Güncelleme:

Garcia da yalan Bielsa da yeni teknik direktörü daha 33 yaşında! Hem de Süper Lig'de...

Başkan seçilirse büyük bir ihtimalle Domenec Torrent'le yollarını ayıracak olan Metin Öztürk'ün sanıldığı gibi Rudi Garcia ve Marcelo Bielsa ile ilgilenmediği, adayın Süper Lig'de son haftalarda yaptığı çıkışla ses getiren genç antrenörle anlaşmaya varacağı bildirildi.

• 13 Nisan 2022 - 08:17 • Son Güncelleme:
1Garcia da yalan Bielsa da yeni teknik direktörü daha 33 yaşında Hem de Süper Ligde...
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Nuri Şahin performansı ile büyüledi! Galatasaray 'da Domenec Torrent ile yollar tazminat ödenmeden ayrılırsa, başkan adayı Metin Öztürk'ün seçilmesi halinde takımın başına Antalyaspor'un genç antrenörü getirilecek.

2Garcia da yalan Bielsa da yeni teknik direktörü daha 33 yaşında Hem de Süper Ligde...

Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak seçime çevrildi. Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayları çok merak ediliyor. İki aday da Domenec Torrent'e bir tazminat ödemek istemiyor. Bu sorun çözülürse hoca konusunda iki adayın da planları hazır durumda.

3Garcia da yalan Bielsa da yeni teknik direktörü daha 33 yaşında Hem de Süper Ligde...

Metin Öztürk, Antalyaspor'un başında tarihi bir performans sergileyen Nuri Şahin'e takımı emanet etmeyi planlıyor. Nuri Şahin, göreve gelir gelmez yaptığı dokunuşlarla Antalyaspor'un çehresini değiştirdi.

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Son 10 maçlık periyotta yenilgi yüzü görmeyen Kırmızı-Beyazlılar kalesinde sadece 4 gol gördü ve 24 puan topladı. 33 yaşındaki genç çalıştırıcının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Diğer aday Eşref Hamamcıoğlu ise yabancı bir antrenörü takımın başına getirmeyi hedefliyor.

5GALATASARAYDA BEKLENEN AYRILIK

GALATASARAY'DA BEKLENEN AYRILIK

Galatasaray'ın Brentford'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, İspanya'da forma giymek istiyor.

6Garcia da yalan Bielsa da yeni teknik direktörü daha 33 yaşında Hem de Süper Ligde...

İspanyol basınında yer alan haberde; son dönemde sarı-kırmızılı takımda ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan milli futbolcunun, Türkiye'de kalmak istemediği ve gelecek sezon için önceliğini La Liga'ya verdiği belirtildi.

7Garcia da yalan Bielsa da yeni teknik direktörü daha 33 yaşında Hem de Süper Ligde...

Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonu olmasına rağmen, Halil'in Türkiye'de kalmasının zor olduğu vurgulanırken, menajerinin de şimdiden İspanyol ekipleri ile temasa geçtiği aktarıldı.

8Garcia da yalan Bielsa da yeni teknik direktörü daha 33 yaşında Hem de Süper Ligde...

Real Betis ve Valencia'nın ise daha önceden de takip ettiği milli futbolcu için şimdilik resmi bir yanıt vermediği ancak Halil'in adının transfer masasında yer aldığı kaydedildi.

9Garcia da yalan Bielsa da yeni teknik direktörü daha 33 yaşında Hem de Süper Ligde...

Haberin detaylarında, Halil'in güçlü, mobil bir santrfor ve kaliteli bir isim olduğu vurgulanırken, Rotterdam doğumlu olması nedeniyle Hollanda pasaportunun da olduğu aktarıldı.

10Garcia da yalan Bielsa da yeni teknik direktörü daha 33 yaşında Hem de Süper Ligde...

Öte yandan 22 yaşındaki futbolcunun, İspanya'dan ayrıca Celta Vigo ile birlikte İtalya'dan Torino ve Almanya'dan Stuttgart'ın da yakın takibinde olduğu ifade edildi.

11Garcia da yalan Bielsa da yeni teknik direktörü daha 33 yaşında Hem de Süper Ligde...

Bu sezon Galatasaray'da 28 maça çıkan Halil Dervişoğlu, 4 gol attı ve bir asist yaptı.

12Garcia da yalan Bielsa da yeni teknik direktörü daha 33 yaşında Hem de Süper Ligde...

 

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