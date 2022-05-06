• 06 Mayıs 2022 - 13:23 • Son Güncelleme:
Gamze Erçel çiçekli mayokinisiyle göz kamaştırdı!
Hande Erçel’in kız kardeşi Gamze Erçel, eşi ve kızıyla birlikte Dubai’de tatil yapıyor. Bayram tatili için Dubai’ye giden Gamze Erçel, çiçekli mayokinisiyle birbirinden çarpıcı fotoğraflar paylaştı.
• 06 Mayıs 2022 - 13:23 • Son Güncelleme:
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Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
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2019'da Caner Yıldırım ile hayatını birleştiren bir çocuk annesi Gamze Erçel Yıldırım, bayram tatili için Dubai’ye gitti.