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MagazinGamze Erçel çiçekli mayokinisiyle göz kamaştırdı!
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• 06 Mayıs 2022 - 13:23 • Son Güncelleme:

Gamze Erçel çiçekli mayokinisiyle göz kamaştırdı!

Hande Erçel’in kız kardeşi Gamze Erçel, eşi ve kızıyla birlikte Dubai’de tatil yapıyor. Bayram tatili için Dubai’ye giden Gamze Erçel, çiçekli mayokinisiyle birbirinden çarpıcı fotoğraflar paylaştı.

• 06 Mayıs 2022 - 13:23 • Son Güncelleme:
1Gamze Erçel çiçekli mayokinisiyle göz kamaştırdı
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Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

2Gamze Erçel çiçekli mayokinisiyle göz kamaştırdı

2019'da Caner Yıldırım ile hayatını birleştiren bir çocuk annesi Gamze Erçel Yıldırım, bayram tatili için Dubai’ye gitti.

3Gamze Erçel çiçekli mayokinisiyle göz kamaştırdı

Instagram'da 4,7 milyon takipçisi bulunan Gamze Erçel, çiçekli mayokini pozlarını paylaştı. Erçel, bu fotoğraflarıyla çok sayıda beğeni aldı. İşte o pozlar...

4Gamze Erçel çiçekli mayokinisiyle göz kamaştırdı

Instagram'da 4.7 milyon takipçisi olan Gamze Erçel, paylaşımlarıyla adeta fenomen bir isim haline geldi.

5Gamze Erçel çiçekli mayokinisiyle göz kamaştırdı
6Gamze Erçel çiçekli mayokinisiyle göz kamaştırdı
7Gamze Erçel çiçekli mayokinisiyle göz kamaştırdı
8Gamze Erçel çiçekli mayokinisiyle göz kamaştırdı

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