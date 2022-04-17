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Galatasaray'Galatasaray'la anlaştım!' İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun işini bitirdiği Fransız teknik adam
HaberlerGalatasaray Haberleri 'Galatasaray'la anlaştım!' İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun işini bitirdiği Fransız teknik adam
• 17 Nisan 2022 - 10:15 • Son Güncelleme:

'Galatasaray'la anlaştım!' İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun işini bitirdiği Fransız teknik adam

Başkan seçilmesi halinde Nuri Şahin ve Okan Buruk'la masaya oturacağını açıklayan Metin Öztürk'e bir başka aday Eşref Hamamcıoğlu'ndan karşılık geldi. Hamamcıoğlu Rudi Garcia ile her ne kadar dirsek teması halinde olsa da Cenk Ergün'ün Fransız teknik adamla anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. Yakın çevresine 'Galatasaray'la el sıkıştık' diyen 51 yaşındaki antrenörün seçimleri beklediği bildirildi.

• 17 Nisan 2022 - 10:15 • Son Güncelleme:
1Galatasarayla anlaştım İşte Eşref Hamamcıoğlunun işini bitirdiği Fransız teknik adam
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Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula çevrildi. Sarı Kırmızılılarda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk başkanlık için yarışacak. Hamamcıoğlu ve Öztürk'ün teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam etmesi beklenmiyor. İki başkan adayı da İspanyol teknik direktöre kapıları kapattı.

2Galatasarayla anlaştım İşte Eşref Hamamcıoğlunun işini bitirdiği Fransız teknik adam

Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geçen dönemde yetki bizde olsaydı Fatih hoca ile sezon ortası yolları ayırmazdık, ilk tercihimiz de Torrent olmazdı. Dolayısıyla Sn. Torrent bizim orta ve uzun vadeli planlarımız arasında yok." ifadelerini kullanarak başkan seçilmesi durumunda Torrent ile yolların ayrılacağını ifade etti.

3Galatasarayla anlaştım İşte Eşref Hamamcıoğlunun işini bitirdiği Fransız teknik adam

Metin Öztürk ise Türk bir teknik direktörle yola devam etmek istiyor. Öztürk daha öne Torrent ile ilgili yaptığı açıklamada "Son 6 haftada şapkadan tavşan çıkarır mı bilmiyorum. Seçilmemiz durumunda sözleşmelere bakacağız. Eğer yolları ayırmamız gerekirse tazminatını ödeyip farklı adaylara yönelebiliriz. Ben Türk bir teknik direktörle yola devam edilmesinden yanayım." açıklamasında bulunmuştu.

4Galatasarayla anlaştım İşte Eşref Hamamcıoğlunun işini bitirdiği Fransız teknik adam

Galatasaray'da iki başkan adayının da teknik direktör adayları netlik kazanmaya başladı. Metin Öztürk'ün Okan Buruk veya Nuri Şahin ikilisinden birini teknik direktör olarak düşündüğü ve sezon biter bitmez görüşmelere başlayacağı ifade ediliyor.

5Galatasarayla anlaştım İşte Eşref Hamamcıoğlunun işini bitirdiği Fransız teknik adam

Metin Öztürk, Nuri Şahin hakkında "Sezon biter bitmez görüşeceğimiz adaylardan bir tanesi" demişti. Antalyaspor ise Metin Öztürk'ün Nuri Şahin ile ilgili yaptığı açıklamaya "Ülkemizin değerli kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın başkan namzeti Sayın Metin Öztürk'ün “Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşürüz” ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır.

6Galatasarayla anlaştım İşte Eşref Hamamcıoğlunun işini bitirdiği Fransız teknik adam

Metin Öztürk, Nuri Şahin hakkında "Sezon biter bitmez görüşeceğimiz adaylardan bir tanesi" demişti. Antalyaspor ise Metin Öztürk'ün Nuri Şahin ile ilgili yaptığı açıklamaya "Ülkemizin değerli kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın başkan namzeti Sayın Metin Öztürk'ün “Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşürüz” ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır.

7Galatasarayla anlaştım İşte Eşref Hamamcıoğlunun işini bitirdiği Fransız teknik adam

Antalyaspor olarak hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz." şeklinde cevap vermişti. Antalyaspor'un bu açıklamasının ardından Metin Öztürk'ün Okan Buruk'a öncelik verdiği ve başkan seçilmesi durumunda Buruk'a teklif götüreceği iddia ediliyor.

8Galatasarayla anlaştım İşte Eşref Hamamcıoğlunun işini bitirdiği Fransız teknik adam

Galatasaray'da bir diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ise başkan seçilmesi durumunda yola yabancı bir teknik direktörle devam etmek istiyor. Futbolun başına Cenk Ergün'ü getirecek olan Hamamcıoğlu'nun özellikle Fransız ekolünden bir teknik direktörle anlaşma sağlaması bekleniyor.

9Galatasarayla anlaştım İşte Eşref Hamamcıoğlunun işini bitirdiği Fransız teknik adam

Eşref Hamamcıoğlu'nun futbolun başına getirdiği Cenk Ergün'ün Franck Haise ile görüşme gerçekleştirdiği ve prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. 51 yaşındaki Fransız teknik adam Fransa Ligue 1'de Lens ile adından söz ettiren isimlerin başında geliyor. Haise'nin alternatifi isi Rudi Garcia...

10HAİSENİN PUAN ORTALAMASI 1.56

HAİSE'NİN PUAN ORTALAMASI 1.56!

Şu anda Lig 1'de Lens'i çalıştıran Haise bu sezon 35 maçta takımının başında yer aldı ve 16 galibiyet 8 beraberlik 11 mağlubiyet aldı. 51 yaşındaki Fransız antrenör dün akşam Burak Yılmaz'ın takımı Lille'i deplasmanda 2-1 yendi ve 7.sıraya kadar yükseldi. Şampiyonlar Ligi potasından 6, UEFA Avrupa Ligi hedefinden sadece 2 puan geride olan Haise 3-4-1-2 sistemiyle oynamayı seviyor...

11Galatasarayla anlaştım İşte Eşref Hamamcıoğlunun işini bitirdiği Fransız teknik adam

 

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'Galatasaray'la anlaştım!' İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun işini bitirdiği Fransız teknik adam

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