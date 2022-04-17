'Galatasaray'la anlaştım!' İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun işini bitirdiği Fransız teknik adam

Metin Öztürk ise Türk bir teknik direktörle yola devam etmek istiyor. Öztürk daha öne Torrent ile ilgili yaptığı açıklamada "Son 6 haftada şapkadan tavşan çıkarır mı bilmiyorum. Seçilmemiz durumunda sözleşmelere bakacağız. Eğer yolları ayırmamız gerekirse tazminatını ödeyip farklı adaylara yönelebiliriz. Ben Türk bir teknik direktörle yola devam edilmesinden yanayım." açıklamasında bulunmuştu.