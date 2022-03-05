• 05 Mart 2022 - 13:40 • Son Güncelleme:
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden flaş açıklama
Spor Toto Süper Lig'de ve kupada kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da gösterdiği performansla birçok dev kulübün transfer listesine giren Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Milli futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
• 05 Mart 2022 - 13:40 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, önemli açıklamalarda bulundu.
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