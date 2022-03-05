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GalatasarayGalatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden flaş açıklama
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden flaş açıklama
• 05 Mart 2022 - 13:40 • Son Güncelleme:

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden flaş açıklama

Spor Toto Süper Lig'de ve kupada kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da gösterdiği performansla birçok dev kulübün transfer listesine giren Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Milli futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

• 05 Mart 2022 - 13:40 • Son Güncelleme:
1Galatasarayın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlunun menajerinden flaş açıklama
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, önemli açıklamalarda bulundu.

2Galatasarayın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlunun menajerinden flaş açıklama

Kerem'in geleceğinin en iyi şekilde planlandığını belirten Soğüt Lig Radyo programında açıklamalarda bulundu.

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İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Kerem'deki en büyük özellik; her gün kendini geliştirme ve daha iyi olma kabiliyetini gösteriyor olması.

4Galatasarayın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlunun menajerinden flaş açıklama

Bu bir genç futbolcu için çok ama çok önemli. Genel grafiği hep yükseliyor ve bundan mutlu. Kazanmak istiyor, hırslı.

5Galatasarayın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlunun menajerinden flaş açıklama

Daha iyi olmak için çabalıyor. Saha dışı çalışmaları da inanılmaz güzel yürüyor. Geleceğini en iyi şekilde ve adım adım planlıyoruz.

6Galatasarayın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlunun menajerinden flaş açıklama

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