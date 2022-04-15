Galatasaray'da yeni dönem! Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz!

Öztürk son olarak, başkan Burak Elmas döneminde başlayan erkek basketbol takımı ile Nef arasındaki projenin devam edip etmeyeceğiyle ilgili bilgi verdi: "Nef projesi bizim dönemimizde katlanarak devam edecek. Erden Bey'den bunun sözünü aldık. Bu sadece biz seçilirsek olacak bir şey değil.