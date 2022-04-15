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GalatasarayGalatasaray'da yeni dönem! Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz!
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da yeni dönem! Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz!
• 15 Nisan 2022 - 10:27 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da yeni dönem! Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz!

Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Korkmaz'ın yeni teknik direktör açıklaması bir hayli dikkat çekerken, sezon sonunda Lille'le yollarını ayıracak olan Burak Yılmaz için 'sarı kırmızılı kulübe imza atacak' iddiası ise bir anda bomba etkisi yarattı.

• 15 Nisan 2022 - 10:27 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda yeni dönem Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz
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1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği iftar yemeğinde Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk açıklamalarda bulundu.

2Galatasarayda yeni dönem Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz

Seçildikleri takdirde teknik direktör değişimi yaşanırsa Türk bir antrenörle çalışmak istediklerini belirten Metin Öztürk, "Yeni teknik direktör için sezon sonunu beklemek lazım. Elimizdeki hocanın performansı kötü."

3Galatasarayda yeni dönem Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz

"Devam eden de bir kontratı var. Bu hepimiz için geçerli. Aslolan Galatasaray'ın ileri gitmesi. Bir hoca değişikliği olacaksa kesinlikle Türk hoca olmasını isterim." dedi.

4Galatasarayda yeni dönem Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin'le ilgili ise Metin Öztürk şunları söyledi, "Nuri Hoca çok başarılı. Hiçbir hoca ile görüşmemiz yok. Sezon sonunda hocamızla yolları ayırırsak görüşeceğimiz birkaç hocadan biri Nuri Şahin olacaktır."

5Galatasarayda yeni dönem Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz

"Biz koşa koşa Galatasaray'ı ileri götürecek hocalarla görüşeceğiz. Kimler olacağını tahmin ediyorsunuz. Nuri Hocamız bir pırlantadır. 4-5 sene sonra milli takımın hocası olacaktır."

6Galatasarayda yeni dönem Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz

Başkanı da açıkladı, Nuri Şahin'den memnunlar. Kimsenin mutluluğu üstünde gölge olmayız. Biz Galatasaray'ı ileri götürecek hocalarla beraber oluruz. Pek çok alternatif var, kimler olduğunu tahmin ediyorsunuz.

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Metin Öztürk, teknik direktör adayları arasında Fatih Terim'in yer alıp almadığıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi, "Okan Buruk dahil birçok hoca adayımız var. Sürprizle gelmiyoruz. Planlı ve programlı geliyoruz."

8Galatasarayda yeni dönem Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz

"Fatih hocamızı çok seviyoruz. Ama artık Fatih hocamızı da rahat bırakmamız gerekiyor. Bizim yeni bir Fatih Terim bulmamız gerekiyor."

9Galatasarayda yeni dönem Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz

Öztürk son olarak, başkan Burak Elmas döneminde başlayan erkek basketbol takımı ile Nef arasındaki projenin devam edip etmeyeceğiyle ilgili bilgi verdi: "Nef projesi bizim dönemimizde katlanarak devam edecek. Erden Bey'den bunun sözünü aldık. Bu sadece biz seçilirsek olacak bir şey değil.

10Galatasarayda yeni dönem Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz

Hangi aday seçilirse seçilsin geçerli. Erden Timur harika bir Galatasaraylı. Kendi ticari çıkarlarına bakmadan, birinci önceliğini Galatasaray'a veriyor. Defalarca teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi sahasında yendiğimiz maçtan sonra kendisine ve şirketine teşekkür ettim. Keşke Erden Bey gibi birkaç tane daha Galatasaraylı iş adamımız olsa."

11Galatasarayda yeni dönem Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın ibrasızlık ve erken seçimle sonuçlanan son genel kurulu öncesinde, Burak Yılmaz'la prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.

12Galatasarayda yeni dönem Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz

Fanatik Gazetesi'nden Süleyman Hatısaru'nun haberine göre; Elmas'ın danışmanı olarak görev yapan Luis Campos'un, 36 yaşındaki santrforu yıllık 850 bin Euro garanti para artı maç başı primler karşılığında ikna ettiği öğrenildi.

13Galatasarayda yeni dönem Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz

Yeni sezonun transfer planlaması çerçevesinde gerçekleşen anlaşma, Galatasaray'da seçim kararı alınınca şimdilik rafa kalktı. Fransız kulübü Lille'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve bonservis sorunu bulunmayan Burak Yılmaz hakkındaki son kararı, Galatasaray'ın 30 Nisan'da seçilecek yeni yönetim kurulu verecek.

14Galatasarayda yeni dönem Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz

Tecrübeli futbolcunun gözü de doğal olarak Sarı-Kırmızılılar'da gerçekleşecek erken seçime çevrilmiş durumda. Ancak Burak Yılmaz'ın peşindeki tek kulüp Galatasaray değil. Beşiktaş ve Adana Demirspor da Burak'la ciddi şekilde ilgileniyor.

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A Milli Takım kariyerine nokta koyan ve futbolu Türkiye'de bırakmak isteyen Burak Yılmaz'ın, gündemdeki diğer teklifleri de değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında. Galatasaray'da yeni yönetimin deneyimli yıldız hakkında takınacağı tavır şimdiden merak konusu haline geldi.

16Galatasarayda yeni dönem Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz

 

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Galatasaray'da yeni dönem! Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz!

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