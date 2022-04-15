Galatasaray'da yeni dönem! Yeni teknik direktör Okan Buruk forvette Burak Yılmaz!
Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Korkmaz'ın yeni teknik direktör açıklaması bir hayli dikkat çekerken, sezon sonunda Lille'le yollarını ayıracak olan Burak Yılmaz için 'sarı kırmızılı kulübe imza atacak' iddiası ise bir anda bomba etkisi yarattı.
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği iftar yemeğinde Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk açıklamalarda bulundu.
Metin Öztürk, teknik direktör adayları arasında Fatih Terim'in yer alıp almadığıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi, "Okan Buruk dahil birçok hoca adayımız var. Sürprizle gelmiyoruz. Planlı ve programlı geliyoruz."
Öztürk son olarak, başkan Burak Elmas döneminde başlayan erkek basketbol takımı ile Nef arasındaki projenin devam edip etmeyeceğiyle ilgili bilgi verdi: "Nef projesi bizim dönemimizde katlanarak devam edecek. Erden Bey'den bunun sözünü aldık. Bu sadece biz seçilirsek olacak bir şey değil.
Hangi aday seçilirse seçilsin geçerli. Erden Timur harika bir Galatasaraylı. Kendi ticari çıkarlarına bakmadan, birinci önceliğini Galatasaray'a veriyor. Defalarca teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi sahasında yendiğimiz maçtan sonra kendisine ve şirketine teşekkür ettim. Keşke Erden Bey gibi birkaç tane daha Galatasaraylı iş adamımız olsa."
Yeni sezonun transfer planlaması çerçevesinde gerçekleşen anlaşma, Galatasaray'da seçim kararı alınınca şimdilik rafa kalktı. Fransız kulübü Lille'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve bonservis sorunu bulunmayan Burak Yılmaz hakkındaki son kararı, Galatasaray'ın 30 Nisan'da seçilecek yeni yönetim kurulu verecek.
A Milli Takım kariyerine nokta koyan ve futbolu Türkiye'de bırakmak isteyen Burak Yılmaz'ın, gündemdeki diğer teklifleri de değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında. Galatasaray'da yeni yönetimin deneyimli yıldız hakkında takınacağı tavır şimdiden merak konusu haline geldi.