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GalatasarayGalatasaray'da tarihi kriz! Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a büyük tepki...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da tarihi kriz! Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a büyük tepki...
• 02 Mayıs 2022 - 12:18 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da tarihi kriz! Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a büyük tepki...

Süper Lig'de kötü gidişten sonra seçim kriziyle boğuşan Galatasaray'ı bir kriz daha bekliyor. Galatasaray'da transfer yasağı ihtimali gündeme bomba gibi düştü. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

• 02 Mayıs 2022 - 12:18 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda tarihi kriz Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkten Burak Elmasa büyük tepki...
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Galatasaray bu sezon tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor. Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa defterini aylar öncesinden kapayan Sarı Kırmızılılarda Burak Elmas ve yönetiminin idari anlamda ibra edilmemesi de büyük bir krize neden olmuştu.

2Galatasarayda tarihi kriz Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkten Burak Elmasa büyük tepki...

Galatasaray üyesi Fırat Develioğlu'nun Sarı Kırmızılı kulübün 26 Mart tarihindeki genel kuruluna itirazı ve mahkemenin tedbir kararı sonrası Galatasaray'da 30 Nisan tarihinde yapılması beklenen seçimli genel kurul ertelendi. Başkan Burak Elmas 4-11 Haziran tarihlerinde seçim kararı alacaklarını duyurdu. Transfer dönemi, futbolcu ödemeleri ve bankalar birliği ödemeleri gibi birçok konuyla karşı karşıya olan Galatasaray'da seçimlerin Haziran ayında yapılacak olması büyük tepkilere neden oldu.

3BURAK ELMAS: SEÇİM OLACAK

BURAK ELMAS: SEÇİM OLACAK

"Pazartesi günü 4-11 Haziran olarak karar alacağız, yürürlüğe de sokacağız" diyen Elmas, "Bunu tekrar söylüyorum: Galatasaray'da seçim olacak. Başkalarının yaptığı gibi Galatasaray'ın iradesine rağmen, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız o koltuklarda oturmayacağız" ifadelerini kullandı.

4BAŞKAN ADAYLARI TEPKİ GÖSTERDİ

BAŞKAN ADAYLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması planlanan seçimli genel kurulda başkan adayı olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, Burak Elmas'a büyük tepki gösterdi. 30 Nisan'daki olağanüstü divan kurulu toplantısında konuşan iki başkan adayı da Elmas'a öfe kustu.

5Galatasarayda tarihi kriz Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkten Burak Elmasa büyük tepki...

Eşref Hamamcıoğlu, "Başkan Burak Elmas ve değerli arkadaşları, bu kadar istifa çağrısına ve genel kurulun sizi istememesine rağmen burada kalmaya neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? Dahilde ve hariçte ve taahhütünüz varsa bu taahhütleri bizle paylaşın, biz genel kurul olarak bu taahhütleri yerine getirir, sizi darda bırakmayız. Lütfen bunları bizle şeffaf olarak paylaşın. Kime ne söz verdiniz ve yerine getiremiyorsunuz? Bugün Galatasaray için dönüm noktası" ifadelerini kullandı.

6Galatasarayda tarihi kriz Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkten Burak Elmasa büyük tepki...

Metin Öztürk ise "Bir seçim takvimi var. Müstafi başkan, Galatasaray Kulübü´nü rehin almıştır. Biz 3 haftadır bir tiyatronun bir oyuncusu olarak, Sayın Eşref Hamamcıoğlu ile beraber iyi niyetle toplantılara katılıyoruz. 3 haftadır kulüp üyemiz olan Burak Elmas, bize hep bu oyunun dışında kalmak istediğini, birilerinin onunla oynadığını anlatıyordu. Dün 28 Mayıs'ı açıklamayınca net olarak gördük ki, başkanın gizli bir ajandası var, gizli planları var. Bugün itibarıyla bizlerin başkanı değildir. 38´inci başkandır, müstafi başkandır. Bugün saat 10.00 itibarıyla burada bir seçim olacaktı, kendisi de bayrağı teslim edecekti. Demek ki bayrağı teslim etmek istemiyor. Gizli ajandasının ne olduğunu bilmiyoruz. Kendisi müstafidir, başkan olarak kabul etmiyoruz. Bugün kulübün en üst organı divanın, buradaki toplantısına bile gelmeyeceğini ilan ederek, kulübün en üst organını korsan ilan etmiştir. Kulübün en üst organını korsan ilan edeni de biz başkan olarak tanımıyoruz" şeklinde konuştu.

7EN ÇOK MERAK EDİLEN KONU TRANSFER

EN ÇOK MERAK EDİLEN KONU TRANSFER

Galatasaray'da en çok merak edilen konuların başında transfer ve futbolculardan alınacak olan borçsuzluk kağıdı geliyor. 11 Haziran tarihinde yeni başkanın seçilmesi durumunda yeni teknik direktör ve transfer konuları acil olarak masaya yatırılacak. TFF, Süper Lig'in 5 Ağustos tarihinde başlayacağını duyurmuştu. Sarı Kırmızılılar yeni başkanını seçtikten 55 gün sonra Süper Lig resmen başlayacak. 55 günlük sürede Galatasaray'ın yeni teknik direktörü, takımdan ayrılacak ve transfer edilecek oyuncuları netlik kazanacak. Aynı zamanda kamp dönemi de yeni teknik direktörle geçirilecek. Transferlerin öncesinde ise mevcut kadroda yer alan futbolculardan borçsuzluk kağıdı alınması gerekiyor. Bankalar Birliği ödemeleri de Ağustos ayında gerçekleştirilecek.

8TORRENTTEN İTİRAF: GALATASARAY DURDU

TORRENT'TEN İTİRAF: GALATASARAY DURDU

Galatasaray'daki kaotik ortam teknik direktör Domenec Torrent'in de gündemindeydi. İspanyol teknik adam Demir Grup Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada "nanın gerçekten kolay değil. Herkesin dik bir şekilde yürümesini sağlamak ve moral vermeye çalışmak zor. Her şey durmuş şekilde. Önümüzdeki sezon için ne transfer yapılabilir, hangi oyuncu kiraya verilebilir gibi birçok planımız vardı ama bunlarla ilgili ilerleyemiyoruz. Biz Türk değiliz ama kimseden de iyi değiliz. Gerçekten bu tarz çalışmaya alışık değiliz. Hem çalışanları hem oyuncuları birlik haline getirmek bizim için zor oluyor." ifadelerini kullandı.

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GALATASARAY'DA TRANSFER YASAĞI İHTİMALİ

Akşam'ın Mısır basınına dayandırdığı habere göre Mustafa Muhammed'in eski takımı Zamalek'in yönetimi, 1 Temmuz'a kadar Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık bonservisinin ödenmemesi halinde Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ederek transfer yasağı getirmekle tehdit etti.

10Galatasarayda tarihi kriz Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkten Burak Elmasa büyük tepki...

11 Haziran'da seçimin olacağı Galatasaray'da. 4 milyon doları kimin ödeyeceği merak konusu...

11Galatasarayda tarihi kriz Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkten Burak Elmasa büyük tepki...

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