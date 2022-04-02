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GalatasarayGalatasaray'da sular durulmuyor... Işıtan Gün’e bir şok daha! Harekete geçtiler: 100 imza...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da sular durulmuyor... Işıtan Gün’e bir şok daha! Harekete geçtiler: 100 imza...
• 02 Nisan 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da sular durulmuyor... Işıtan Gün’e bir şok daha! Harekete geçtiler: 100 imza...

Galatasaray'da kaos ortamı sürüyor. 2009 yılında attığı bazı tweetlerde kadınları aşağılayan ifadeler kullandığı gerekçesiyle ağır eleştirilere uğrayan ve kulüpte tespit ettiği yolsuzluklara dair önceki gün açıkladığı raporla Galatasaray camiasını sarsan Işıtan Gün’e karşı önemli bir hamle geldi.

• 02 Nisan 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda sular durulmuyor... Işıtan Gün’e bir şok daha Harekete geçtiler: 100 imza...
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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün'e bir şok daha. Çoğu kadın 100’e yakın genel kurul üyesi, Gün’ün Galatasaray Kulübü’nden ihraç edilmesi için imza toplamaya başladı.

2FATİH TERİM KÜFÜR ETTİ İDDİASI

"FATİH TERİM KÜFÜR ETTİ" İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan Işıtan Gün, başkan Burak Elmas'a "Gizli ve kişiye özel" başlıklı bir rapor sunduğunu açıklarken, eski teknik direktör Fatih Terim'le arasında geçen diyaloglardan bahsetti.

3Galatasarayda sular durulmuyor... Işıtan Gün’e bir şok daha Harekete geçtiler: 100 imza...

Işıtan Gün; TFF Harcama Limitleri, FFP kuralları ve Bankalar Birliği Anlaşmasındaki taahhütlerinin göz ardı edildiğini belirtirken, bu konunun o dönemki teknik direktör Fatih Terim'e aktarıldığında Terim'in sinirlendiği ve “s.kerim limitini” dediği öne sürdü.

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Eski tarihlerde kadınlarla ilgili attığı tweet’lerin gündeme gelmesine ilişkin açıklama da yapan Işıtan Gün, geçmiş transferlerde yapılan usulsüzlükleri ve GS Store’daki ürün hırsızlığına dair çok çarpıcı detaylar verdi.

5TERİM CEPHESİNDEN YANIT

TERİM CEPHESİNDEN YANIT

Fatih Terim ile yollar ayrılmasıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılan eski Futbol A takımı direktörü ve tecrübeli teknik adamla yakınlığıyla bilinen Şükrü Hanedar, Işıtan Gün'ün iddialarına "Söz konusu blog yazarını; artık başarısızlığını kabul edip kenara çekilmeye, yaptığı paylaşımda emellerini gerçekleştirmesine izin vermeyen insanların isim boşlukları doldurmaya ve elinde bulunduğu iddia edilen belgeleri savcılarla paylaşmaya davet ediyorum." ifadelerinin yer aldığı bir yazılı açıklamayla yanıt verdi.

6Galatasarayda sular durulmuyor... Işıtan Gün’e bir şok daha Harekete geçtiler: 100 imza...

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Galatasaray'da sular durulmuyor... Işıtan Gün’e bir şok daha! Harekete geçtiler: 100 imza...

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