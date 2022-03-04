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GalatasarayGalatasaray'da Konyaspor maçı öncesi deprem! Torrent 5 futbolcuyu İstanbul'da bıraktı
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi deprem! Torrent 5 futbolcuyu İstanbul'da bıraktı
• 04 Mart 2022 - 15:18 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi deprem! Torrent 5 futbolcuyu İstanbul'da bıraktı

Daha önce Morutan ve Halil Dervişoğlu'nu kadro dışı bırakarak öğrencilerine mesaj veren Torrent Konya maçı öncesi tam 5 futbolcuyu kafileye dahil etmedi. İşte İspanyol teknik adamın yeni kadro dışı dalgası...

• 04 Mart 2022 - 15:18 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda Konyaspor maçı öncesi deprem Torrent 5 futbolcuyu İstanbulda bıraktı
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Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Arda Turan ve Sofiane Feghouli kadroda yer almazken Halil Dervişoğlu ile Olimpiu Morutan, Torrent tarafından kafileye dahil edilen isimler oldu.

2Galatasarayda Konyaspor maçı öncesi deprem Torrent 5 futbolcuyu İstanbulda bıraktı

Galatasaray kulübü Konyaspor maçı kadrosunu resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılarda Alpaslan Öztürk, Arda Turan, Barış Alper, Feghouli ve İsmail Çipe kadroda yer almadı.

3Galatasarayda Konyaspor maçı öncesi deprem Torrent 5 futbolcuyu İstanbulda bıraktı

Fatih Terim ile geçtiğimiz günlerde verdiği poz tartışma konusu olan ve Burak Elmas tarafından yanlış bir fotoğraf verdi şeklinde eleştiriye uğrayan Arda Turan, muhabirlerin yanından geçtiği esnada gülerek ‘’Bana futbolu bıraktırdınız jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim.’’ ifadesini kullandı.

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Arda ‘Kimi götüreceksin kaptan?’ şeklindeki soruya ise yanıt vermedi. Bu sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan’ın futbolculuk kariyerine nokta koyacağı iddia edilmişti.

5Galatasarayda Konyaspor maçı öncesi deprem Torrent 5 futbolcuyu İstanbulda bıraktı

Önceki hafta Göztepe maçı kadrosunda yer almayan Arda Turan’ın paylaşımı gündeme oturmuştu. Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile olan bir fotoğrafını paylaşan Arda Turan, Twitter’da en çok konuşulan isim oldu.

6Galatasarayda Konyaspor maçı öncesi deprem Torrent 5 futbolcuyu İstanbulda bıraktı

Fatih Terim’in Galatasaray’da görev yaptığı süreçte birlikte çalıştığı Necati Ateş, Mert Çetin, Şükrü Hanedar gibi isimler, yemekte buluştu. İzmir’e götürülmeyen Arda Turan da buluşmada yer aldı. Arda Turan, daha sonra yemekte Fatih Terim ile birlikte çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

7Galatasarayda Konyaspor maçı öncesi deprem Torrent 5 futbolcuyu İstanbulda bıraktı

Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı, Ajansspor'a yaptığı açıklamada "Maç kadrosunda olmamakla kadro dışı kalmak aynı şey değil. Arda Turan tecrübesiyle bize yardımcı olacak. Kaptanlarımızdan biri. Kadro seçimlerinde tek yetkili hocamızdır, bu hep böyle olmuştur" dedi.

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Göztepe deplasmanından sonra Çaykur Rizespor maçında da kadroya alınmayan Arda Turan hakkında, "Kadro dışı bırakılacak" iddiaları ortaya atılmıştı. Teknik heyet ve yönetimin gündeminde Arda'ya disiplin cezası uygulama yok.

9Galatasarayda Konyaspor maçı öncesi deprem Torrent 5 futbolcuyu İstanbulda bıraktı

Galatasaray, Barcelona ile sezonun en önemli maçına çıkmaya hazırlanırken, karşılaşma ile ilgili İspanya’da bir gelişme yaşandı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki ilk buluşma gelecek hafta Nou Camp stadında oynanacak.

10Galatasarayda Konyaspor maçı öncesi deprem Torrent 5 futbolcuyu İstanbulda bıraktı

İspanya’da şiddet karşıtı komisyon Barcelona-Galatasaray maçını yüksek riskli maç ilan etti. Ülkede devlet kuruluşu statüsünde olan komisyon, İspanya’daki futbol maçlarıyla ilgili uyarılarda bulunma ve kulüplere disiplin yaptırımı teklifi yetkisine sahip bulunuyor. Komisyon tarafından yapılan bu açıklamanın ardından karşılaşma ile ilgili stadyum ve çevresi ile kentte alınacak önlemlerin artırılması bekleniyor.

11Galatasarayda Konyaspor maçı öncesi deprem Torrent 5 futbolcuyu İstanbulda bıraktı

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