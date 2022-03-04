Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi deprem! Torrent 5 futbolcuyu İstanbul'da bıraktı

İspanya’da şiddet karşıtı komisyon Barcelona-Galatasaray maçını yüksek riskli maç ilan etti. Ülkede devlet kuruluşu statüsünde olan komisyon, İspanya’daki futbol maçlarıyla ilgili uyarılarda bulunma ve kulüplere disiplin yaptırımı teklifi yetkisine sahip bulunuyor. Komisyon tarafından yapılan bu açıklamanın ardından karşılaşma ile ilgili stadyum ve çevresi ile kentte alınacak önlemlerin artırılması bekleniyor.