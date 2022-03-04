Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi deprem! Torrent 5 futbolcuyu İstanbul'da bıraktı
Daha önce Morutan ve Halil Dervişoğlu'nu kadro dışı bırakarak öğrencilerine mesaj veren Torrent Konya maçı öncesi tam 5 futbolcuyu kafileye dahil etmedi. İşte İspanyol teknik adamın yeni kadro dışı dalgası...
Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Arda Turan ve Sofiane Feghouli kadroda yer almazken Halil Dervişoğlu ile Olimpiu Morutan, Torrent tarafından kafileye dahil edilen isimler oldu.
Fatih Terim ile geçtiğimiz günlerde verdiği poz tartışma konusu olan ve Burak Elmas tarafından yanlış bir fotoğraf verdi şeklinde eleştiriye uğrayan Arda Turan, muhabirlerin yanından geçtiği esnada gülerek ‘’Bana futbolu bıraktırdınız jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim.’’ ifadesini kullandı.
Fatih Terim’in Galatasaray’da görev yaptığı süreçte birlikte çalıştığı Necati Ateş, Mert Çetin, Şükrü Hanedar gibi isimler, yemekte buluştu. İzmir’e götürülmeyen Arda Turan da buluşmada yer aldı. Arda Turan, daha sonra yemekte Fatih Terim ile birlikte çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
İspanya’da şiddet karşıtı komisyon Barcelona-Galatasaray maçını yüksek riskli maç ilan etti. Ülkede devlet kuruluşu statüsünde olan komisyon, İspanya’daki futbol maçlarıyla ilgili uyarılarda bulunma ve kulüplere disiplin yaptırımı teklifi yetkisine sahip bulunuyor. Komisyon tarafından yapılan bu açıklamanın ardından karşılaşma ile ilgili stadyum ve çevresi ile kentte alınacak önlemlerin artırılması bekleniyor.