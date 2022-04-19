Galatasaray'da deprem! Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti! Seçim iptal

Bu gelişmeyi yorumlayan Dindar, "Galatasaray üyelerinden Fırat Develioğlu tarafından, 30 Nisan'daki seçimin iptaline yönelik tedbir istemiyle dava açılmış. Bunlar tamamen kişisel hesaplaşma. Galatasaray hukuk kulübüne döndü! Seçim iptal olursa, Galatasaray büyük bir kaosla karşı karşıyadır! İptal edilirse, ortada güvenoyu almamış bir başkan kalır. Düşmüş bir yönetimi tutmaya çalışıyorlar. Ve bu, o yönetimin istediği bir şey de değil." dedi. Öte yandan Başkan Burak Elmas'ın istifa etmemesi durumunda Galatasaray'da seçim yapılamayacağı belirtildi.