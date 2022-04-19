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GalatasarayGalatasaray'da deprem! Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti! Seçim iptal
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da deprem! Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti! Seçim iptal
• 19 Nisan 2022 - 15:18 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da deprem! Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti! Seçim iptal

Dün akşam NEF Stadı'nda kümeye düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u 2-0'la geçen Galatasaray'da seçim çalışmalarına tam gaz devam eden Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'e mahkemeden şok bir haber geldi. İşte sarı kırmızılı cephede yaşanan sıcak gelişmeler...

• 19 Nisan 2022 - 15:18 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda deprem Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti Seçim iptal
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Süper Lig'de son olarak Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası moral bulunan Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte seçimin olup olmayacağı merak konusu olurken Milliyet Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, Skorer'den Nergis Aşkın'a gündemi değerlendirdi.

2Galatasarayda deprem Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti Seçim iptal

Seçim sonrasında Torrent'in geleceği belli olurken Metin Öztürk'ün takımın başında düşündüğü iki isim ortaya çıktı. Öte yandan Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un transferiyle ilgili son nokta koyuldu.

3Galatasarayda deprem Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti Seçim iptal

Torrent oyuncularla iyi iletişim kurmaya çalışıyor. Kimseyi kırmamayı çalışıyor. Biraz garantiye kaçıyor. Kiev maçında Hamza Akman, Baran olsun önemliydi. Benzer üç ismin orta sahada oynaması, Pulgar fena değildi hataları vardı ama aynı tarz oyuncuların oynaması eleştirilebilir. Babel gidecek, sözleşmesi bitti. Babel'i oynatması soru işareti . Aynı şekilde 1.5 ay sonras sözleşmesi bitecek Halil'i oynatması, Barış Alper'i kadroya bile almaması sorgulanabilir. Torrent açısından "acaba" dedirten tercihler var.

4Galatasarayda deprem Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti Seçim iptal

Bu maça çıkan ilk 11'den kimler seneye devam eder sorusuna Dindar; "Muslera, Marcao, Van Aanholt devam eder. Nelsson Marcao'nun satılma ihtimalleri var. Seneye Taylan ve Berkan olur, sözleşmeleri var. Galatasaray'da sözleşmesi bitecek oyuncular var, devam edilmesi istenmeyen oyuncular var. Tabi yönetim değişiyor, kararları ne olacak? dedi.

5Galatasarayda deprem Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti Seçim iptal

Babel ile sözleşme devam ettirme ihtimali taraftarı çıldırtabilir. Halil'in sezon başında bonservisi alma ihtimali varken şu an bu paralar verilmez. Daha maçın 2. dakikasında Halil'in tükenmiş ifadesi vardı. Bu kadar yorgun olmazsın. Feghouli, Pena, Pulgar gidiyor. Pulgar'ın ciddi eksikleri var ama değerlendirilebilirmiş.

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"Gomis gibi şampiyonlukta ciddi katkı sağlamış, keza Diagne gibi futbolcular var. Bunlar varsa kullanması düşünülebilir. Galatasaray'ın kötü forvetleri yok. Galatasaray başkanın kim olacağı takım planlamasında önemli rol oynayacak. "

7Galatasarayda deprem Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti Seçim iptal

Metin Öztürk'ün taraftarla bir diyaloğu var. Tribün desteği önemlidir. Taraftarda karşılığının olması kendisi açısından önemli. Galatasaray'da seçimlerde taraftarlar arasında seçim yapılsa Metin Öztürk seçilir ama genel kurul farklı bir mecra. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun Torrent ile devam Edeceğini düşünmüyorum. Metin Öztürk, Sergen Yalçın'ı düşünmüyor kesinlikle. Takımın başına getirmek istediği teknik direktör değil.

8Galatasarayda deprem Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti Seçim iptal

Getirmek istediği iki isim var biri Okan Buruk diğeri Nuri Şahin. Metin Öztürk'ün seçilmesi durumunda bu iki isimden birini getireceğini düşünüyorum. Nuri hoca ile Antalya arasında 5 senelik anlaşma var. Antalya inanıyor mu 5 sene Nuri hocanın takımın başında kalacağına. O yüzden Galatasaray'ın yeni oluşumu 30 Nisan'dan sonra belli olacak. Torrent'in bu söylentilerden çok etkileneceğini düşünmüyorum.

9Galatasarayda deprem Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti Seçim iptal

Okan Buruk hazır gibi. Fatih Terim sonrası gündeme gelmişti. Okan Buruk göreve hazır olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Nuri Şahin ismi sanki taraftarlar arasında daha kabul gördü. Metin Öztürk iki isme de aynı mesafede duruyor. Şartlarına projelerine bakarak karar verecektir. Okan Buruk, Başkan Burak Elmas ile mesafeliydi geçmiş durumlarından dolayı.

10Galatasarayda deprem Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti Seçim iptal

Eşref Hamamcıoğlu cephesinden açıkçası çok bilgi alamıyoruz. Metin Öztürk 43 kişilik ekibiyle divanda hazır bulundu, Hamamcıoğlu'nun ekibinin yarısı orada bulunuyordu. Dursun Özbek döneminde Cenk Ergün'e önemli bir bütçe verilmişti, Eşref bey başkan olduğunda aynı şekilde olanak olacak mı? Cenk Ergün'ü getirmekle bu iş bitemeyecek. Önemli meseleleri var Galatasaray'ın. Eşref beyin sessiz kalması, cevabını bekleyen çok soru var taraftar nezdinde. Son düzlüğe girildiğinde daha açık olabilir, seçim stratejisi de olabilir.

11Galatasarayda deprem Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti Seçim iptal

Başkanlar arasında şu anda Torrent ile görüşen yok. Maalesef umutsuz vaka olarak görüyorum. Çok şey katmadı takıma. Pulgar'ı şimdi oynatmak? 36 yaşındaki Babel'i oynatmasının sebebi nedir? Sen Babel ile devam etmeyeceksin. Genç oyuncuyu kazanmak, vitrine sokmak gerekirken oynatmıyorsun. Morutan'ı sen 2 milyon euroya satamazsın şu anda. Değeri çok düştü.

12Galatasarayda deprem Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti Seçim iptal

İstanbul10. Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Nisan 2022'de gerçekleşmesi beklenen Galatasaray Seçim Genel Kurulu toplantısının tedbiren durdurulmasına karar verdi. Bu karar sonrası 30 Nisan'da başkanlık seçimi yapılamayacak.

13Galatasarayda deprem Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti Seçim iptal

Mahkeme, Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin Yönetim Kurulu tarafından 23 Nisan 2022'de yapılacak Seçim Genel Kurulu Toplantısı'nda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde 30 Nisan 2022'de yapılması öngörülen ikinci toplantının icrasının tedbiren durdurulmasına karar verdi.

14Galatasarayda deprem Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti Seçim iptal

Bu gelişmeyi yorumlayan Dindar, "Galatasaray üyelerinden Fırat Develioğlu tarafından, 30 Nisan'daki seçimin iptaline yönelik tedbir istemiyle dava açılmış. Bunlar tamamen kişisel hesaplaşma. Galatasaray hukuk kulübüne döndü! Seçim iptal olursa, Galatasaray büyük bir kaosla karşı karşıyadır! İptal edilirse, ortada güvenoyu almamış bir başkan kalır. Düşmüş bir yönetimi tutmaya çalışıyorlar. Ve bu, o yönetimin istediği bir şey de değil." dedi. Öte yandan Başkan Burak Elmas'ın istifa etmemesi durumunda Galatasaray'da seçim yapılamayacağı belirtildi.

15Galatasarayda deprem Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti Seçim iptal

Nuri Şahin'in yaptığını Torrent kazayla yapsa biz onu Guardiola yapacaktık. İyi bir sınav verdiğini düşünmüyorum. Torrent'in başkanı ikna edeceğini düşünmüyorum.

16Galatasarayda deprem Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti Seçim iptal

Metin Öztürk'ün listesinde Oğuzhan Özyakup kesinlikle yok. Ben Öztürk cephesinden bu bilgiyi aldım, özellikle sordum. Galatasaray'ın transfer döneminde değil.

17Galatasarayda deprem Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti Seçim iptal

"Seçimde katılımın düşük olacağı öngörülüyor. Şu başka adaylar çıkmadı sıkıntı bir süreç yaşandı. Bir sonraki seçimde belki farklı adaylar olacaktır. Galatasaray'da masaya koyulması gereken 500-600 milyon var."

18Galatasarayda deprem Mahkemenin verdiği karar iki adayı şok etti Seçim iptal

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